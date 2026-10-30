Pronostico Barcellona-Alavés: il Clasico è già un ricordo

Barcellona-Alavés è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La prima sconfitta stagionale in campionato è stata pesantissima perché è arrivata contro il Real Madrid. E di fatti – non che fosse chiusa – la Liga si è riaperta.
Il Barcellona, però, contro Mourinho, ha sempre fatto la sua partita e ad un certo punto l’avrebbe potuta vincere. Poi sappiamo, dall’altra parte ci sono anche i campioni che fanno la differenza. Un incidente di percorso, che ci può stare nell’arco di un’annata lunghissima, e quello rimarrà. Solamente uno stop per riprendere immediatamente il cammino contro l’Alavés.
Non ci sono dubbi, e non potrebbe essere altrimenti, su come questa partita andrà a finire. Anche perché il Barça non si può ulteriormente permettere dei passi falsi in questo momento dell’anno. Sarà un sfida indirizzata, contro una squadra ora in difficoltà che non è nemmeno riuscita a battere l’ultima della classe, il Malaga, nel turno della passata settimana. Per mettersi alle spalle la cocente sconfitta è la formazione migliore da affrontare per i catalani. Che non avranno nessun tipo di problema a dilagare, come è quasi sempre successo nell’anno.
Come vedere Barcellona-Alavés in diretta tv e streaming
La sfida Barcellona-Alavés, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Una gara che il Barcellona sbloccherà nel primo tempo e che porterà a casa senza nessun tipo di problema. Una sfida da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Barcellona-Alavés
BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Cancelo, Cubarsì, Martin, Balde; Fermin, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.
ALAVES (5-3-2): Sivera; Perez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach; Ibanez, Blanco, Alena; Boye, Diaz.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1
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