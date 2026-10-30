Pronostico Catanzaro-Padova: è partita l’aria del cambiamento

Catanzaro-Padova è una gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

E invece la scossa c’è stata, immediata. Perché il pareggio che il Catanzaro si è preso sul campo del Benevento alla prima di Mignani in panchina è stata una vera e propria bocca d’ossigeno per i calabresi.

Un punto non semplice, anzi, assai complicato vista la forza interna che i campani hanno dimostrato nel corso di questo primo scorcio di stagione. E c’è la sensazione che contro il Padova, i giallorossi di Calabria possano riuscire a centrare una vittoria che profumerebbe di crisi passata. Non che sia semplice, pure in questo caso. Anche il Padova ha vissuto dei momenti complicati ma nelle ultime due giornate ha conquistato sei punti – senza nemmeno subire gol – riprendendo una marcia importante e innalzandosi nelle zone nobili della classifica. Ma prima o poi il Catanzaro, una partita, la deve pur vincere. Anche perché ha le qualità per farlo.

Il sorriso manca dal 12 settembre, dalla vittoria interna contro la Carrarese. Unica gioia stagionale per la squadra che lo scorso anno è andata vicinissima alla Serie A. C’è aria di cambiamento dentro il Catanzaro, e la sfida contro il Padova può essere la svolta totale ad un inizio bruttissimo che ha portato come sappiamo al cambio in panchina.

Come vedere Catanzaro-Padova in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Padova in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

C’è una quota altissima, ed ulteriormente in salita, per la vittoria del Catanzaro. Una sfida che i padroni di casa possono portare dalla loro parte perché l’impatto di Mignani sulla panchina è stato importante.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Padova

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Mosti, Petriccione, Alesi; Pafundi, Iemmello; Koffi.

PADOVA (4-1-4-1): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina, Cocchi; Giunti; Pompetti, Zuelli, Fusi, Moro; Artistico.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1