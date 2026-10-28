Pronostico Frosinone-Lecce: il dato sulla prima mezz’ora da tenere d’occhio

Frosinone-Lecce è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con il Frosinone di Massimiliano Alvini di sicuro non ci si annoia: per la seconda gara di fila i ciociari, grande sorpresa di questa Serie A, hanno realizzato 4 gol, arrivando a segnarne complessivamente 17 in otto turni di campionato, che per ora valgono il terzo attacco del torneo dopo quelli di Inter e Roma.

La sfrontatezza dei giallazzurri, neopromossi ma con una mentalità da big e cioè quella di voler mai subire il gioco dell’avversario ma imporlo quasi sempre, domenica scorsa ha messo in difficoltà anche la più quotata Atalanta, fermata sul 4-4 alla New Balance Arena. Una partita che è stata un saliscendi di emozioni e che ha confermato il momento di grande fiducia degli uomini di Alvini, contro ogni pronostico sesti in classifica e battuti soltanto in due occasioni (Juve e Napoli). La serenità mentale del Frosinone potrebbe pagare dividendi anche nel turno infrasettimanale con il Lecce, sulla carta uno scontro diretto per la salvezza, anche se a guardare l’attuale graduatoria non si direbbe.

Quante assenze per Di Francesco

I salentini non hanno brillato come i ciociari ma le tre vittorie ottenute ai danni di dirette concorrenti come Venezia, Monza e Udinese gli permettono di rimanere a debita distanza dalla zona rossa.

Che è già un ottima cosa, visto che dietro ai giallorossi, a +5 sulla terzultima, gravitano squadre che hanno una qualità di gran lunga maggiore rispetto a loro. Dalle big, tuttavia, la distanza è enorme: nello scorso weekend il Lecce si è arreso 2-0 alla Juventus al “Via del Mare” pagando carissime alcune disattenzioni. Netti anche i KO con altre grandi come Milan e Roma, che nelle settimane precedenti si erano imposte rispettivamente 3-0 e 4-0. Eusebio Di Francesco, tecnico giallorosso, a Frosinone dovrà ridisegnare sia la difesa che il centrocampo: quest’ultimo sarà ancora privo di Berisha, Coulibaly e Ilic, mentre dietro Gaspar è squalificato e pure Tiago Gabriel rischia di non esserci per un problema muscolare. Dall’alto lato, invece, Alvini può permettersi un minimo di turnover: Terzic e Monterisi tallonano Cittadini e Bracaglia.

Come vedere Frosinone-Lecce in diretta tv e streaming

Frosinone-Lecce, in programma giovedì alle 18:30 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il 4-4 di Bergamo ha confermato quanto la squadra di Alvini sia capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Diciassette gol in 8 giornate, un gioco propositivo e una fiducia crescente: i ciociari hanno tutte le carte in regola per continuare a stupire, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Il Lecce, però, non va sottovalutato. I salentini hanno vinto quattro volte nelle ultime sei trasferte e vantano una statistica interessante contro le squadre neopromosse, sempre battute negli ultimi sei confronti. Le pesanti assenze in difesa e a centrocampo, tuttavia, rischiano di complicare – e non poco – i piani di Di Francesco. C’è poi un dato che merita attenzione: il Frosinone è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco, mentre il Lecce è quella che ne ha incassati di più nello stesso intervallo. Il Segna Gol Casa Primo Tempo tiene conto delle partenze arrembanti dei giallazzurri e della sofferenza salentina nei primi trenta minuti. Interessante per chi vuole puntare sull’andamento della gara, non soltanto sul risultato finale. Per il resto, immaginiamo che la serie positiva di Alvini continui all’interno di un match da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1