Pronostico Monza-Napoli, occhio Max: i brianzoli ci riescono sempre

Monza-Napoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Napoli nello scorso weekend si è visto sfuggire tre punti che avrebbero rilanciato le ambizioni degli uomini di Massimiliano Allegri, facendosi riacciuffare due volte al “Maradona” da una Roma incerottata, dopo aver addirittura dilapidato un doppio vantaggio. Le reti di Anguissa e McTominay sembravano il preludio a un pomeriggio da urlo per i partenopei ma alla squadra di Gian Piero Gasperini sono bastati pochi minuti – cinque per l’esattezza – per riportare il risultato in parità grazie all’uno-due tutto di marca argentina Soulé-Balerdi. Napoli di nuovo avanti all’83’ con un siluro del centrocampista scozzese ma a un giro di lancette dal 90′ ecco il 3-3 giallorosso, realizzato sempre da Balerdi.

La rimonta capitolina ha mandato su tutte le furie Allegri, scatenato contro la terna arbitrale per via di alcune controverse decisioni e finito sotto la doccia con qualche minuto di anticipo (non sarà in panchina nelle prossime due giornate).

Il rammarico è tanto, perché gli azzurri con una vittoria si sarebbero sensibilmente avvicinati alla zona Europa. Pareggiando, invece, la classifica è rimasta deludente: decimo posto a quota 11 punti, bottino eccessivamente magro per un club con un certo tipo di ambizioni.

Il Monza brilla a livello offensivo

Vietato, dunque, toppare la trasferta di Monza nel primo turno infrasettimanale della stagione. I brianzoli non sono messi male (a +3 sulla zona rossa) e non era scontato visto che a inizio torneo venivano indicati come i candidati più probabili alla retrocessione.

A trainare la formazione di Ivan Juric un attacco che a sorpresa è il più prolifico tra le squadre della parte destra della classifica, con ben 15 reti segnate in 8 turni di Serie A. Anche a Torino, venerdì scorso, a livello realizzativo il Monza ha risposto presente pur non riuscendo ad evitare la quinta sconfitta stagionale (3-2). Il tecnico biancorosso contro il Napoli dovrebbe confermare il duo formato da Robinson e Mota alle spalle del bomber Varela (in gol anche a Torino e già a quota 7 gol), dall’altro lato Allegri deve rivedere qualcosa in difesa, considerando i forfait di Badiashile e Spinazzola, infortunati. In mezzo Lobotka si prepara a far rifiatare Anguissa.

Come vedere Monza-Napoli in diretta tv e streaming

Monza-Napoli è in programma mercoledì alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Monza-Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet. La vittoria del Napoli è quotata invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Monza è la squadra che ha fatto registrare più Over 2.5 finora in tutta la A (7 su 8 partite), una statistica in totale controtendenza rispetto al passato “ermetico” di Juric. Il Napoli prende nota: gli azzurri hanno sicuramente buone chance di tornare coi tre punti dalla Brianza, anche se finora hanno vinto una sola volta fuori casa (Genoa), pareggiando a Firenze e perdendo con Inter e – clamorosamente – a Venezia. Oltre alla vittoria partenopea si può considerare anche il Gol: i biancorossi in casa segnano con regolarità impressionante; il Napoli ha un disperato bisogno di vincere ma concede troppi spazi dietro, specialmente fuori casa e con una difesa rattoppata.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2