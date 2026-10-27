Pronostico Milan-Bologna: il derby imminente è una distrazione pericolosa

Milan-Bologna è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A Udine, domenica scorsa, il Milan ha vinto e convinto, smaltendo le scorie della sconfitta in Europa League (3-0 a Bournemouth) e raggiungendo la Roma al terzo posto in classifica, a quota 18 punti. In Friuli la squadra di Ruben Amorim l’ha sbloccata quasi subito (vantaggio di Pulisic al 6′) e poi ha raddoppiato nella ripresa con Hutchinson, rischiando davvero pochissimo e collezionando il primo clean sheet in trasferta in campionato.

Udinese limitata a 0.55 xG mentre i rossoneri ne hanno prodotti addirittura 3.59, segno che con un po’ di precisione in più lo scarto sarebbe potuto essere più ampio.

Senza costanza, però, non si va da nessuna parte ed il Milan ha bisogno di dare continuità al successo sui bianconeri per avvicinare la due capoliste Inter e Lazio, momentaneamente a +4. Non battere il Bologna a San Siro, infatti, confermerebbe l’andamento claudicante del Diavolo, imbattuto in Serie A ma non sempre continuo a livello di prestazioni (5 vittorie e 3 pareggi in campionato e 2 sconfitte e una vittoria in Europa League).

Gli emiliani si stanno lentamente risollevando grazie alla cura Palladino. Dopo il KO interno con l’Inter, sabato hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva in trasferta, piegando 2-0 il Cagliari in Sardegna con i gol di Casale e Bernardeschi. Bologna nel complesso più cinico e pericoloso dei sardi nonostante la percentuale inferiore di possesso palla (57% contro 43%). Palladino al “Meazza” non stravolgerà l’undici titolare di Cagliari riproponendo il 3-4-3 con Odgaard nel ruolo di prima punta. Dall’altro lato, sono previsti diversi cambi da parte di Amorim, anche in vista del derby del prossimo weekend. Improbabile che Gila e Moreira riescano a recuperare.

Come vedere Milan-Bologna in diretta tv e streaming

Milan-Bologna, in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Milan continua ad avere un rendimento altalenante ma la netta vittoria di Udine potrebbe aver restituito fiducia e poi gioca davanti al proprio pubblico, dove finora ne ha vinte tre su tre in campionato subendo solo 2 gol e segnandone 8. Il Bologna però è in ripresa e non va sottovalutato: fuori casa si sta dimostrando avversario scorbutico e cinico. I rossoneri partono favoriti per la qualità superiore della rosa, ma servirà pazienza per sbloccare la gara. Consigliamo la combo 1X+Under 3.5: gli uomini di Amorim in campionato non hanno mai perso e a San Siro sanno come gestire i momenti chiave, ma il Bologna con Palladino si difende con ordine e concede pochi spazi. Per quanto riguarda il risultato esatto, si può considerare anche l’1-1, che tiene conto del turnover del tecnico portoghese e della testa già proiettata al derby dei rossoneri.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari; Hutchinson, Pulisic, Bartesaghi; Gonçalo Ramos.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1