Pronostico Ascoli-Sampdoria: copia e incolla del 2023

Ascoli-Sampdoria è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

L’avventura di D’Angelo sulla panchina della Sampdoria è iniziata comunque bene. Dopo pochi allenamenti almeno i liguri sono riusciti a uscire indenni dalla difficile trasferta sul campo del SudTirol. Un punto di qualità, contro una formazione in forma, che fa sicuramente ben sperare per il futuro.

Diciamo che la Samp sarà subito impegnata contro un Ascoli che è andato a fare sei gol sul campo del Catanzaro – in maniera inaspettata ma meritata – e che quindi ha un entusiasmo non indifferente. Certo, in Calabria è stato abbastanza semplice riuscire a prendersi la vittoria, perché i giallorossi erano in crisi e infatti hanno pure cambiato allenatore. Ma ci sta, pensare, dopo un risultato del genere, in maniera assai positiva.

La Samp, dal proprio canto, ha comunque degli uomini molto importanti in rosa e quindi pensiamo possa riuscire, di nuovo, a piazzare un risultato utile. Così come nel 2023, ad esempio, ultimo incrocio proprio alla nona giornata (così come questa) tra queste due formazioni sul campo dell’Ascoli. E sotto vi diciamo com’è finita.

Come vedere Ascoli-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Ascoli-Sampdoria in programma martedì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.63 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Tre anni fa, alla nona giornata, finì in pareggio. Uno a uno. E crediamo che possa finire alla stessa maniera. La quota del GOL inoltre è in calo. Da prendere.

Le probabili formazioni di Ascoli-Sampdoria

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Brunori.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Makoumbou, Abildgaard; Verschaeren, Begic; Lauritsen.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1