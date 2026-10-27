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Pronostico Mantova-Cremonese: entusiasmo a mille e altra vittoria

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Mantova-Cremonese è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

La sconfitta interna contro il Palermo è stata archiviata con una vittoria sul campo dell’Entella. Il Mantova è secondo in classifica e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Una squadra, quella di Modesto, che si sta davvero divertendo e contro la Cremonese cerca un altro risultato di prestigio.

Pronostico Mantova-Cremonese
Pronostico Mantova-Cremonese: entusiasmo a mille e altra vittoria (Profilo Instagram Mantova) – Ilveggente.it

Ci sta, eccome, pensare ad un’affermazione: la truppa di Pecchia è in crisi profonda e non riesce in nessun modo a dare continuità a quei pochi risultati positivi che fino al momento sono arrivati. Sei punti dopo 8 giornate sono un bottino misero, e pure la sconfitta interna contro la Juve Stabia – la seconda di fila – hanno rimandato un quadro desolante per una squadra che era partita con tutt’altri obiettivi. Ma si sa, quando una stagione inizia male alcune volte finisce peggio.

Detto questo è evidente che per tutti questi motivi la vittoria del Mantova ci pare quasi assicurata. Magari non arriverà in maniera semplice, ma alla fine le gambe dei padroni di casa girano a mille all’ora e girano proprio quando serve. La Cremonese, invece, ha il peggior attacco di tutto il campionato. E questo è un altro fattore da considerare, senza dubbio, per il match in programma nella notte di martedì.

Come vedere Mantova-Cremonese in diretta tv e in streaming

Mantova-Cremonese in programma martedì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Crediamo che il Mantova possa trovare l’ennesima vittoria della sua stagione dentro una gara con una sola squadra a segno. I problemi offensivi della Cremonese sono sotto gli occhi di tutti.

Le probabili formazioni di Mantova-Cremonese

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Del Lungo, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. 
CREMONESE (4-1-4-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Elia; Grassi; Licina, Thorsby, Berti, Vandeputte; Nasti. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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