Pronostici Vicenza-Modena e Padova-SudTirol: è tempo di colpacci

Vicenza-Modena e Padova-SudTirol sono partite della nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

Un Belotti in uno stato di forma pazzesca, e che è pure un lusso per la Serie B, sta trascinando il Modena e lo potrebbe trascinare, pure, nella sfida al Vicenza. I gialli ospiti hanno messo alle spalle la sconfitta di dieci giorni fa e hanno battuto in casa il Cesena nel scorso weekend. Un’affermazione agevole. Pure il Vicenza ha fatto il colpaccio inaspettato sul campo dell’Empoli, aiutato soprattutto dalla superiorità numerica. Ma il Modena, in questo momento, pare molto più squadra rispetto ai veneti. E poi come detto ha quel centravanti in grado di segnare in tutti i modi. E che partirà per la seconda volta di fila dall’inizio.

Il Padova si è andato a prendere una vittoria importantissima sul campo dell’Avellino e dopo tre sconfitte di fila è tornato a sorridere. Momento negativo, invece, per il SudTirol, che non vince da quattro partite e che sta vivendo una situazione complicata. Ecco, in base a questo motivo, e anche per via di una serie che il Padova non riesce a interrompere contro questa squadra, crediamo che i padroni di casa possano riuscire senza dubbio a prendersi una vittoria. Mettendo fine così a una superiorità bolzanina atipica in questo caso.

Come vedere Vicenza-Modena e Padova-SudTirol in diretta tv e in streaming

Vicenza-Modena e Padova-SudTirol in programma martedì alle 20 saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Modena sul Vicenza è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. La vittoria del Padova sul SudTirol ha un valore di 2.40 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico di Vicenza-Modena

Occhio al colpaccio esterno del Modena, dentro un match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Pellizzari, Bellemo, Valoti, Corazza; Rauti, Merkaj.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Dentello-Azzi, Santoro, Brugman, Bianco, Zampano; Belotti, Ambrosino.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il pronostico di Padova-SudTirol

Padova vincente e seconda affermazione di fila per i padroni di casa in campionato. Per il SudTirol continua il momento negativo.

Le probabili formazioni

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Capelli, Giunti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Lasagna, Moro.

SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Davi; Lopes, Vasic; Okoro.



POSSIBILE RISULTATO: 1-0