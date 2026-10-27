Pronostico Bournemouth-Aston Villa: Rose ed Emery si giocano i quarti

Bournemouth-Aston Villa è una partita degli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il quarto turno della Coppa di Lega mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo aver battuto le due formazioni di Manchester. Il Bournemouth ha travolto lo United per 3-0 a Old Trafford, mentre l’Aston Villa ha superato il City per 2-1. Ora il confronto del Vitality Stadium vale l’accesso ai quarti di finale e arriva in un momento in cui entrambe hanno trovato continuità e convinzione nei propri mezzi.

Il Bournemouth ha reagito alle sconfitte contro Liverpool e Chelsea infilando quattro vittorie consecutive. Oltre al successo in campionato contro il Sunderland, la squadra ha conquistato risultati convincenti anche in Europa, battendo Sturm Graz e Milan senza incassare gol. La recente prova di Manchester ha confermato la capacità dei padroni di casa di aggredire gli avversari e creare occasioni. In coppa, però, sono attesi diversi cambiamenti nell’undici iniziale, una variabile che potrebbe incidere sugli equilibri della partita.

Anche l’Aston Villa attraversa un periodo molto positivo, con sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare. In questa sequenza ha segnato venti reti, mostrando una notevole efficacia offensiva. La squadra ospite dovrebbe a sua volta ruotare gli uomini, ma può contare su una rosa profonda e su alternative capaci di mantenere alta la qualità. I precedenti recenti sorridono ai Villans, imbattuti negli ultimi sette confronti diretti: un dato che rafforza la fiducia degli ospiti in vista di una sfida potenzialmente ricca di gol.

Come vedere Bournemouth-Aston Villa in diretta tv e streaming

Bournemouth-Aston Villa è in programma mercoledì alle 20:45. Non è prevista, in Italia, la copertura televisiva dell’evento.

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Il pronostico

Il rendimento recente delle due squadre lascia prevedere una partita aperta, soprattutto se le rotazioni ridurranno gli automatismi difensivi. Il Bournemouth ha il vantaggio del campo e arriva da una vittoria molto convincente, ma l’Aston Villa ha mostrato maggiore continuità nelle ultime settimane e dispone di alternative offensive in grado di fare la differenza anche con un undici rimaneggiato.

La scelta è una vittoria dell’Aston Villa in una gara con almeno quattro reti complessive. Il possibile risultato di 2-3 riflette il buon momento degli ospiti, senza sottovalutare la capacità del Bournemouth di creare pericoli davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Aston Villa

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Smith, Hill, Diakite, Soler; Cook, Christie; Gannon-Doak, Brooks, Adli; Rodriguez.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Bogarde, Harwood-Bellis, Torres, Mings; Barkley, Goretzka; Mbaye, Buendia, Hemmings; Madjo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3