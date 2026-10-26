Pronostico Roma-Cagliari: negli ultimi due anni è sempre successo

Roma-Cagliari è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Poche squadre, in questa Serie A, hanno la solidità mentale della Roma ed il fatto che i giallorossi lo scorso weekend siano riusciti a non perdere a Napoli nonostante al 70′ fossero sotto di due gol contro una versione arcigna e arrembante della formazione di Massimiliano Allegri ne è la dimostrazione. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, decimati da pesanti assenze, a metà ripresa sembravano spacciati ed invece hanno avuto la forza di riacciuffare una prima volta gli azzurri segnando due reti nel giro di 5 minuti (Soulé, Balerdi) e poi addirittura di replicare nuovamente dopo aver incassato il 3-2 di McTominay. All’89’ c’ha pensato – ancora – l’argentino ex Marsiglia a fissare il risultato sul 3-3.

Una Roma, insomma, che di mollare non vuole proprio saperne, anche se ha perso terreno nei confronti delle due capoliste, Lazio e Inter, volate a +4 dopo l’ultimo turno, lasciando i giallorossi al terzo posto.

Gasperini ora deve sfruttare il turno infrasettimanale, dove la vittoria è d’obbligo per evitare di restare troppo indietro. All’Olimpico è di scena un Cagliari che dopo la sosta per le nazionali ha frenato bruscamente, facendo tornare i tifosi rossoblù coi piedi per terra.

Sardi evaporati dopo la sosta

Dalla pausa sono arrivati un pareggio contro la Juventus e due sconfitte, entrambe rimediate contro squadre (Monza, Bologna) che in classifica sono alle spalle dei sardi. Un doppio KO che preoccupa, soprattutto per le modalità: 4 gol subiti in Brianza e 2 in casa contro i felsinei, mentre gli uomini di Fabio Pisacane sono rimasti all’asciutto di gol sia in Lombardia che all’Unipol Domus. Calo ampiamente prevedibile dopo un avvio da sogno (13 punti nelle prime sette) ma adesso bisogna stare attenti a non sciupare tutto.

Il tecnico rossoblù nella Capitale ritroverà Mina (il colombiano torna al centro della difesa a 4 di fianco a Rodriguez) in mezzo invece toccherà a Gagliardini prendere il posto dell’acciaccato Winks. Due i ballottaggi tra la trequarti e l’attacco: Fazzini insidia Massolin, Mendy dovrà battere la concorrenza di Kevin Carlos. Dall’altro lato, è probabile che Gasperini faccia riposare N’Dicka: il centrale della difesa a tre sarà Balerdi, man of the match a Napoli. Molina e Lulli sugli esterni, a centrocampo Cristante, Pisilli e de Roon in lizza per due posti. Sempre out Dybala, Koné, Pellegrini e Svilar.

Come vedere Roma-Cagliari in diretta tv e streaming

Roma-Cagliari, in programma martedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Cagliari non vince a Roma in campionato dal lontano 2013 e ben 6 degli ultimi 7 precedenti si sono conclusi con almeno una delle due squadre a secco di reti (il No Gol è sempre uscito dal 2024 in poi).

I sardi non hanno demeritato in questa prima parte di Serie A restano una squadra quadrata nonostante i recenti stop ma gli uomini di Gasperini hanno l’obbligo di vincere per restare agganciati al treno scudetto contro un avversario che viene da due brutti KO consecutivi senza segnare. La vittoria interna abbinata al Multigol 1-4 riflette la differenza di momento e qualità e considera le difficoltà realizzative degli isolani nel post-sosta.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Romano, Gagliardini, Adopo; Fazzini, Maldini; Kevin Carlos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0