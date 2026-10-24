Pronostico Udinese-Milan: occhio a questa statistica sui tempi

Udinese-Milan è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una follia di Maignan, le ormai solite amnesie e una prestazione impalpabile dal punto di vista offensivo, con appena 0.11 xG creati, non potevano non condurre alla seconda sconfitta stagionale per un Milan uscito a pezzi dalla trasferta inglese di Bournemouth. Giovedì scorso in Inghilterra il Diavolo ha fatto un altro preoccupante passo indietro, incassando il secondo KO in tre giornate di Europa League, in un match inevitabilmente condizionato dall’espulsione del portiere rossonero che alla mezz’ora, con il Milan sotto 1-0, ha dato una manata ad Adams durante un calcio piazzato, regalando il secondo rigore alle Cherries.

La squadra di Ruben Amorim cercherà di rifarsi immediatamente in campionato, dove pur essendo ancora imbattuta sta faticando a trovare continuità e molto spesso alterna buone prestazioni ad altre completamente negative. Una settimana fa, per fare un esempio, i rossoneri hanno dominato l’Atalanta per un tempo, portandosi sul 3-0 a inizio ripresa, ma poi per qualche strano motivo sono calati di botto, rischiando una clamorosa rimonta da parte della Dea (è finita 3-2). Qualcosa di simile era avvenuto anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel match precedente (1-1) o prima della sosta quando il Diavolo, dopo un primo tempo da incubo, era riuscito a riacciuffare la Lazio grazie ai cambi del tecnico e a una ripresa sontuosa.

Amorim e i suoi nel posticipo domenicale dell’ottava giornata faranno visita a un’Udinese in grande difficoltà e per questo bisognosa di punti. I friulani, dopo aver pareggiato con il Como e vinto con il Monza nelle prime due giornate, si sono progressivamente eclissati, perdendone addirittura cinque di fila (Lazio, Inter, Cagliari, Torino e Udinese) e sprofondando al quintultimo posto, con il magro bottino di 4 punti in 7 turni di Serie A. Numeri quasi da esonero per il tecnico bianconero Kosta Runjaic, al quale però la società ha deciso di rinnovare la fiducia (per ora).

L’Udinese contro il Milan non potrà contare su Alaba, Bayo e Gueye, ma spera di riavere Zaniolo, almeno per un tempo. Davanti, alle spalle di Davis, la coppia Chakvetadze-Ekkelenkamp. In casa Milan, invece, è lecito parlare di emergenza: si sono fatti male Gila, Moreira e Rabiot nella trasferta di Bournemouth, e Amorim a Udine avrà gli uomini contati. Cisse chiamato agli straordinari: tocca a lui nel tridente offesivo con Ramos e Pulisic. Nel centrocampo a tre Musah, Modric e Jashari.

Come vedere Udinese-Milan in diretta tv e streaming

Udinese-Milan, in programma domenica alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’Udinese ha una differenza reti di -8 nei secondi tempi in questo campionato (2 fatti, 10 subiti), tra le peggiori d’Europa. Di contro, il Milan trasforma le riprese nel suo terreno di caccia: 11 dei 14 gol totali in Serie A sono arrivati nella ripresa. Una statistica che ci fa ipotizzare una seconda frazione di gioco più prolifica rispetto a un primo tempo bloccato. Coi friulani sull’orlo del baratro e il Diavolo alle prese con l’emergenza infortuni non stupirebbe un risultato positivo da parte dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Jashari; Pulisic, Gonçalo Ramos, Cisse.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1