Pronostico Genoa-Venezia: arriva la seconda vittoria

Genoa-Venezia è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una sola vittoria per entrambe in questa Serie A. Entrambe se la sono presa in casa contro rispettivamente Fiorentina e Napoli. E quella della squadra di Nicola, che ha preso il posto di Stroppa, è arrivata nel passato weekend. Anche se in mezzo, ma è anche giusto così, si è messa la fortuna ad aiutare i lagunari.

Il Genoa viene invece dalla sconfitta contro la Roma maturata nel secondo tempo. Un solo squillo per gli uomini di De Rossi che, però, se non fosse stato per quella giocata clamorosa di Castro forse avrebbero potuto prendersi qualcosa di diverso. Immeritato, quasi sicuramente, ma sappiamo che il calcio è anche questo. Ora, pensare che il Venezia in pochi giorni possa aver sistemato tutti i suoi problemi ci pare complicato. Nicola è sì un bravo allenatore, ma non ha la bacchetta magica. Ovvio che la vittoria contro Allegri abbia dato entusiasmo ai lagunari, ma giocare sul campo del Genoa è sempre complicato. E De Rossi sa benissimo che un’altra sconfitta potrebbe anche mettere in discussione la panchina.

Il Genoa è pronto, ci pare possa riuscire ad incanalare la marcia giusta dopo anche un calendario complicato fino al momento. E la vittoria contro il Venezia è alla portata.

Come vedere Genoa-Venezia in diretta tv e streaming

Genoa-Venezia, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Genoa vincente. Per il Venezia invece dopo la botta di adrenalina contro il Napoli arriverà un’altra sconfitta. De Rossi lavorerà con serenità nei prossimi giorni prima del turno infrasettimanale di campionato.

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Le probabili formazioni di Genoa-Venezia

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesun; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeaboah, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1