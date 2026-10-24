Home » CALCIO » Pronostico Athletic Bilbao-Getafe: una rinascita immediata

Pronostico Athletic Bilbao-Getafe: una rinascita immediata

di

Athletic Bilbao-Getafe è una gara della decima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Non è andata bene sul campo del Levante il recupero della sesta giornata di campionato. Il Bilbao ha perso e adesso deve rifarsi. E’ andata anche peggio al Getafe in Conference contro il Lugano. Gli spagnoli hanno preso cinque gol da una squadra svizzera, in casa, e crediamo sia un record.

Pronostico Athletic Bilbao-Getafe
Pronostico Athletic Bilbao-Getafe: una rinascita immediata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Bordalas, in conferenza stampa, non le ha mandate a dire. Si aspettava qualcosa in più da parte della società sul mercato. Ma questo terremoto non cambia di certo quella che sarà l’inerzia della partita. Intanto il Bilbao ha una squadra più forte. Poi ha anche un giorno di riposo in più rispetto agli avversari e per chiudere ha il dente avvelenato per una sconfitta quasi immeritata nel recupero.

In poche parole, senza nemmeno andare a dilungarci più di tanto, è evidente ci siano tutti gli ingredienti per assistere ad un match che regalerà tre punti alla formazione padrona di casa. Che ha assoluto bisogno di riprendere la marcia dopo dei giorni complicati. 

Come vedere Athletic Bilbao-Getafe in diretta tv e streaming

Come vedere Athletic Bilbao-Getafe
Come vedere Athletic Bilbao-Getafe in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Athletic Bilbao-Getafe, gara valida per la decima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.57 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non ci sarà storia in questa partita. Il Bilbao si prenderà tre punti fondamentali per il proprio campionato. La quota dell’affermazione interna è abbastanza succulenta. Occhio a quella del NO GOL. Che è in calo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Getafe

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Alvarez, Berchiche; Ruiz de Gallareta, Gerenabarrena; Berenguer, Canales, Navarro; I. Williams. 
GETAFE (4-4-2): Soria; Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica; Garcia, Martin, Francho, Satriano; Terrats, Unal. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Isaksen

Pronostico Lazio-Parma: le statistiche fanno sognare Gattuso

Lulli

Pronostico Napoli-Roma: c’è un segno che domina rispetto agli altri

Pronostico Como-Sassuolo

Pronostico Como-Sassuolo: non pagano il dazio Champions