Pronostico Athletic Bilbao-Getafe: una rinascita immediata

Athletic Bilbao-Getafe è una gara della decima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non è andata bene sul campo del Levante il recupero della sesta giornata di campionato. Il Bilbao ha perso e adesso deve rifarsi. E’ andata anche peggio al Getafe in Conference contro il Lugano. Gli spagnoli hanno preso cinque gol da una squadra svizzera, in casa, e crediamo sia un record.

Bordalas, in conferenza stampa, non le ha mandate a dire. Si aspettava qualcosa in più da parte della società sul mercato. Ma questo terremoto non cambia di certo quella che sarà l’inerzia della partita. Intanto il Bilbao ha una squadra più forte. Poi ha anche un giorno di riposo in più rispetto agli avversari e per chiudere ha il dente avvelenato per una sconfitta quasi immeritata nel recupero.

In poche parole, senza nemmeno andare a dilungarci più di tanto, è evidente ci siano tutti gli ingredienti per assistere ad un match che regalerà tre punti alla formazione padrona di casa. Che ha assoluto bisogno di riprendere la marcia dopo dei giorni complicati.

Come vedere Athletic Bilbao-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Getafe, gara valida per la decima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Non ci sarà storia in questa partita. Il Bilbao si prenderà tre punti fondamentali per il proprio campionato. La quota dell’affermazione interna è abbastanza succulenta. Occhio a quella del NO GOL. Che è in calo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Getafe

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Alvarez, Berchiche; Ruiz de Gallareta, Gerenabarrena; Berenguer, Canales, Navarro; I. Williams.

GETAFE (4-4-2): Soria; Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica; Garcia, Martin, Francho, Satriano; Terrats, Unal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0