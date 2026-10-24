Pronostico Sunderland-Leeds: la zona rossa fa paura

Sunderland-Leeds è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il ritorno in Premier League si sta rivelando molto più complicato del previsto per il Sunderland. Dopo il brillante settimo posto della scorsa stagione, i Black Cats sono scivolati in fondo alla classifica e hanno raccolto appena quattro punti nelle prime sette giornate. L’unica vittoria è arrivata contro il Fulham, mentre le successive sconfitte con Arsenal, Manchester City, Brighton e Bournemouth hanno evidenziato le difficoltà della squadra di Régis Le Bris. Anche il pareggio per 1-1 contro il Lech Poznan in Europa League non ha contribuito a restituire fiducia, ovviamente, a un gruppo chiamato a reagire davanti ai propri tifosi.

Il Leeds si presenta allo Stadium of Light con prospettive decisamente migliori. La formazione di Daniel Farke ha conquistato dieci punti e occupa il settimo posto, grazie a un avvio più solido di quanto ci si aspettasse. Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque giornate, ha perso di misura contro l’Arsenal, prima di pareggiare 1-1 con il Manchester United. Il risultato ottenuto nell’ultimo turno conferma la capacità dei Whites di restare competitivi anche contro avversari di alto livello, mentre il rendimento recente offre motivi per affrontare la trasferta con fiducia.

La differenza di condizione favorisce gli ospiti, ma il Sunderland ha un’urgenza maggiore e può ritrovare energie nella necessità di interrompere la serie negativa. Il rientro di alcuni elementi importanti potrebbe aiutare Le Bris a ritrovare equilibrio, anche se le assenze in difesa rappresentano un problema da non sottovalutare. Il Leeds ha mostrato maggiore continuità, ma dovrà evitare di concedere ai padroni di casa l’occasione di trasformare la partita in una sfida nervosa. La posta in palio è importante per entrambe: i Black Cats vogliono allontanarsi dall’ultimo posto, mentre gli ospiti puntano a consolidare il buon avvio.

Come vedere Sunderland-Leeds in diretta tv e streaming

La sfida tra Sunderland e Leeds è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Leeds arriva alla partita con maggiori certezze e un rendimento complessivo più convincente. La squadra di Farke ha dimostrato di saper affrontare avversari impegnativi e può sfruttare le difficoltà difensive del Sunderland per cercare un risultato positivo anche in trasferta.

I padroni di casa, tuttavia, hanno bisogno di interrompere la serie negativa e possono trovare motivazioni supplementari davanti al proprio pubblico. Per questo la scelta più prudente è puntare su una gara in cui il Sunderland riesca almeno a evitare la sconfitta, senza escludere un pareggio combattuto.

Le probabili formazioni di Sunderland-Leeds

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, O’Nien, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fée, Rigg; Tuterov. Allenatore: Le Bris.

LEEDS (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemović; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin. Allenatore: Farke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1