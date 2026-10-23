Pronostico Napoli-Roma: c’è un segno che domina rispetto agli altri

Napoli-Roma è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sulla carta resta un potenziale scontro diretto per lo scudetto, ma finora Napoli e Roma in Serie A hanno viaggiato su binari diversi. I giallorossi non hanno deluso le aspettative, dimostrando di essere all’altezza del ruolo di “anti-Inter” che gli addetti ai lavori gli avevano ritagliato a inizio torneo. Cinque vittorie e due pareggi in sette giornate per la squadra di Gian Piero Gasperini, imbattuta e forte della miglior difesa del campionato, violata in appena tre occasioni. Due sono invece le lunghezze che separano i capitolini da Inter e Lazio, le due capoliste provvisorie: un pari di troppo rispetto a nerazzurri e biancocelesti in questo momento fa la differenza.

L’uomo-copertina di questa arrembante Roma è ovviamente l’attaccante Malen, già decisivo lo scorso anno per la qualificazione alla Champions League. L’olandese è già a quota 6 reti, ma il bottino sale a 9 se consideriamo pure quelli realizzati in coppa. L’ex centravanti di Borussia Dortmund e Aston Villa, completamente rigenerato da Gasperini, ha impresso il suo marchio (gol su rigore) anche martedì scorso contro lo Slovan Bratislava, spazzato via 4-0 dalla Lupa.

La Roma ha così centrato la prima vittoria nella League Phase della Champions League, dopo il pareggio all’esordio con il Fenerbahçe e la rocambolesca sconfitta interna con il Real Madrid.

La rimonta clamorosa subita negli ultimi 10 minuti con i Blancos (da 3-1 a 3-4) non ha avuto ripercussioni: nonostante la lunga sfilza di assenti, i giallorossi hanno reagito piegando 2-0 il Genoa dell’ex De Rossi sabato scorso e rifilato una goleada agli slovacchi appena tre giorni dopo.

Allegri non può perdere altro terreno

Continuità e solidità che il Napoli di Massimiliano Allegri non è mai riuscito a trovare. Gli azzurri soltanto una settimana fa erano sull’orlo del precipizio, intenti a leccarsi le ferite per l’umiliante KO in casa del fanalino di coda Venezia (1-0), che fino ad allora non aveva collezionato neanche un punto. Per i partenopei si è trattato della quinta sconfitta in 10 gare tra Serie A e Champions, troppi per una squadra che nutre ambizioni da campionato di vertice.

Subito in salita, dunque, l’avventura napoletana del tecnico livornese, finito già più volte sul banco degli imputati. Una delle principali colpe attribuite ad Allegri è quella di non aver dato un equilibrio a questo Napoli, che oltre a segnare poco rispetto alle altre concorrenti (10 gol), ha fatto registrare a malapena tre clean sheet. Spalle al muro, De Bruyne e compagni hanno reagito in settimana contro il Bodo/Glimt in Champions, spuntandola 4-3 sugli ostici norvegesi e raccogliendo i primi punti nella manifestazione continentale (in precedenza il Napoli aveva perso contro Arsenal e Villarreal). Decisiva la nuova intuizione tattica di Allegri, che ha abbandonato la difesa a tre ed è tornato a 4 dietro, con il campione belga nel ruolo di regista coadiuvato da Anguissa e McTominay.

Per riavvicinarsi alle prime della classe, tuttavia, il lavoro da fare è ancora parecchio. E la gara con la Roma è una di quelle da non sbagliare per evitare di rimanere troppo dietro (gli azzurri attualmente sono noni a -9 dalla vetta).

Allegri non potrà contare sugli infortunati Neres, Alisson Santos, Favasuli e Buongiorno ma c’è qualche spiraglio per riavere Vergara. I due terzini saranno Di Lorenzo e Olivera, con gli unici ballottaggi tra difesa (Marianucci-Marin) e centrocampo (Anguissa-Lobotka). Ben più complicata la situazione in casa Roma, visto che a Napoli Gasp non avrà a disposizione pilastri come Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. Potrebbe recuperare Cristante ma se non dovesse farcela in mediana il tecnico giallorosso riproporrà la coppia formata da Pisilli e de Roon. Sulla trequarti Mora e Soulé alle spalle di Malen.

Come vedere Napoli-Roma in diretta tv e streaming

Napoli-Roma, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet e Daznbet. Il pareggio è quotato invece a 3.25 su Goldbet e Lottomatica, a 3.30 su Sportbet e a 3.25 su Daznbet.

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Il pronostico

Il Napoli è imbattuto nelle ultime otto gare interne di Serie A contro la Roma, coi giallorossi che non passano a Fuorigrotta dal marzo 2018. Il segno X è dunque il risultato più frequente nel derby del Sole: ben 55 pareggi nei precedenti di Serie A (solo col Torino il Napoli ne conta di più, 56).

La squadra di Gasperini ha tenuto la porta blindata in tutte e tre le trasferte di questo campionato. Con un altro clean sheet a Napoli eguaglierebbe il record storico del club del 2017-18.

Gli azzurri, di contro, ha già perso 3 delle prime 7 gare: per trovare un dato così negativo bisogna risalire alla stagione 2009-10. Immaginiamo una partita tesa, tattica e con la posta in palio altissima. La Roma sta meglio mentalmente ma ha assenze pesanti nel motore creativo. Il Napoli gioca con l’acqua alla gola e può fare affidamento sulla spinta del “Maradona”, ma soffre ancora di pericolose amnesie difensive. Come risultato esatto, consigliamo l’1-1, che riflette il grande equilibrio storico tra le due squadre, oltre a bilanciare la voglia di riscatto del Napoli con la solidità difensiva della truppa di Gasperini. Un punto a testa che potrebbe pure far comodo ad entrambe.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1