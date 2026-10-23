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Pronostico Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: i numeri apparecchiano il finale

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Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è stata una grossa novità, la scorsa settimana, per il Francoforte. Era da marzo infatti che gli ospiti non riuscivano a tenere involata la porta in una partita di campionato. Una situazione che non si ripeterà sabato pomeriggio, nel match che verrà giocato in trasferta sul campo del Borussia Dortmund.

Pronostico Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte
Pronostico Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: i numeri apparecchiano il finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ancora imbattuti in campionato i padroni di casa, che dopo un avvio assai importante hanno comunque un poco rallentato nelle ultime due uscite con due pareggi. Ci può stare, anche se la vittoria in Patria manca dallo scorso 19 settembre sul campo dello Stoccarda. In mezzo anche una sconfitta in Champions League, ma il Bodo ormai non è più una sorpresa. Il Borussia, quindi, punta a ottenere un’affermazione interna (sarebbe la quarta nelle ultime cinque) per riprendere il cammino verso qualcosa di importante, che, in questo caso, sappiamo tutti che è la qualificazione alla prossima massima competizione europea perché il Bayern Monaco è una squadra ingiocabile per tutte le altre.

Detto questo, il Borussia tra le altre cose ha segnato almeno 2 gol in 15 delle ultime 16 partite giocate in casa. E poi: il Francoforte ha perso le ultime tre partite di fila giocate nel posticipo del sabato sera del campionato tedesco. Ci pare tutto apparecchiato.

Come vedere Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Come vedere Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte
Come vedere Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I numeri che vi abbiamo snocciolato prima sono evidenti e portano ad una sola conclusione: la vittoria del Borussia Dortmund non è e non può mai essere in discussione. Gara da over.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Nwaneri, Beier; Guirassy.
EINTRACHT FRANCOFORTE  (4-4-2): Atubolu; Collins, Koch, Brassier, Kosugi; Doan, Aseko, Onyedika, Chaibi; Burkardt, Ebnoutalib.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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