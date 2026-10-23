Pronostico Cagliari-Bologna: tanta fame di riscatto

Cagliari-Bologna è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Cagliari, che a sorpresa stazionava nelle posizioni europee grazie a un avvio di campionato oltre ogni più rosea aspettativa, lunedì scorso è inaspettatamente crollato in casa del neopromosso Monza, tornato di botto coi piedi per terra. I sardi sono stati spazzati via 4-0 dalla squadra di Ivan Juric, che soprattutto nel secondo tempo ha fatto il bello e cattivo tempo contro un avversario che ha combinato davvero troppo poco per poter pensare di rientare in partita. Fabio Pisacane, allenatore rossoblù, a fine gara ha rigettato qualsiasi alibi, chiedendo scusa ai tifosi per la prestazione.

Cagliari che adesso dovrà essere bravo a reagire e voltare subito pagina, tornando a essere quella squadra che nelle prime 6 giornate si era presa gli applausi di tutti, arrivando a collezionare 13 punti, bottino che per il momento vale ancora un dignitoso settimo posto.

All’Unipol Domus, dove finora in tre partite è passata soltanto l’Inter campione d’Italia, Mina e compagni cercheranno di rifarsi contro il Bologna di Raffaele Palladino, reduce proprio dal KO interno coi nerazzurri (1-3), il primo da quando è avvenuto l’avvicendamento in panchina tra Domenico Tedesco e l’ex allenatore di Fiorentina e Atalanta.

Un attacco da ripensare per Palladino

Niente punti per i felsinei, a cui però rimane l’ottima prestazione offerta nel primo tempo, durante il quale avevano tenuto testa alla capolista della Serie A riuscendo persino a sbloccare la gara dopo 10 minuti con Pobega.

Nella ripresa, tuttavia, l’Inter ha preso il sopravvento mettendo in campo tutta la sua qualità e le differenze sono venute a galla.

Palladino ha bisogno di una vittoria che allontani il Bologna dalla zona retrocessione, distante un solo punto. In Sardegna i maggiori problemi saranno in attacco: si è fatto male Piccoli e l’ex Roma Dovbyk per ora non sembra essere nelle grazie del tecnico, motivo per cui potrebbe trovare spazio dal 1′ l’olandese Enem, nel tridente con Bernardeschi e Cambiaghi. Nel Cagliari Pisacane ritrova una pedina preziosa come Deiola a centrocampo, mentre sulla trequarti toccherà alla coppia Adopo-Maldini supportare uno tra Mendy e Nzola (archiviato l’esperimento della doppia punta).

Come vedere Cagliari-Bologna in diretta tv e streaming

Cagliari-Bologna, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Cagliari in casa ha dimostrato di vendere cara la pelle (finora in Sardegna l’ha spuntata solo l’Inter) ed ha troppa voglia di riscattare la figuraccia di Monza. Il Bologna fuori casa non pareggia mai – ultimo X in trasferta lo scorso gennaio – e concede sempre qualcosa dietro (nessun clean sheet da maggio). La combo casalinga con almeno 2 reti complessive è la scelta ideale per restare al sicuro.

Il 2-1 premia la reazione d’orgoglio dei sardi nel proprio catino e delle amnesie difensive degli ospiti, mentre l’1-1 tiene conto della forte tendenza al pareggio saltuario e dell’equilibrio tra due reparti offensivi non brillantissimi (solo sei gol in 7 gare per entrambe). Stuzzica, per tutta questa serie di motivi, il Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Enem, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1