Pronostico Torino-Monza: Juric sogna il secondo sgambetto stagionale

Torino-Monza è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’ottavo turno di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Monza, le due squadre che hanno abbassato il sipario sulla scorsa giornata, brillando nei rispettivi posticipi e migliorando sensibilmente la propria posizione di classifica. I granata hanno surclassato il Parma travolgendolo 3-0 a domicilio e portato a casa il secondo successo consecutivo dopo la vittoria interna con l’Udinese (2-1). Gli uomini di Ignazio Abate sono imbattuti da metà settembre e con lo squillo del “Tardini” hanno raggiunto il decimo posto, facendo capolino nella parte sinistra della graduatoria.

L’affermazione del Monza sul Cagliari, però, ha fatto decisamente più notizia. La squadra di Ivan Juric ha spazzato via i sardi con un 4-0 nettissimo e senza storia, impartendo la prima vera lezione a una formazione che, fino al match del Brianteo, aveva raccolto gli applausi di tutti, diventando una delle sorprese dei primi due mesi di campionato. Per i biancorossi si è trattato del secondo successo di fila davanti al proprio pubblico: protagonista assoluto il bomber portoghese Varela, che con la doppietta ai rossoblù è arrivato a quota 6 reti, le stesse di Malen della Roma per intenderci.

In Coppa Italia fu colpaccio brianzolo

In questo modo, Juric è volato a +3 sulla zona retrocessione e ora cercherà di sgambettare, per la seconda volta in stagione, la sua ex squadra, già affrontata lo scorso 1 settembre in Coppa Italia.

Il primo scontro tra l’allenatore croato e il collega Abate è terminato 0-1, match deciso dal gol di Mota che ha consentito al Monza di superare il turno ai danni dei più quotati granata. Tra i brianzoli sempre assenti Ziolkowski, Pessina e Touré, ma la buona notizia è il ritorno di Lucchesi in difesa dopo la squalifica. Davanti, alle spalle di Varela, agiranno Mota e Robinson. Dall’altro lato, Abate con ogni probabilità confermerà il 4-4-2 di Parma: Simeone, sbloccatosi in Emilia con una doppietta, andrà a ricomporre la coppia con Adams.

Come vedere Torino-Monza in diretta tv e streaming

La sfida Torino-Monza è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo “1X+Multigol 1-4” è quotata invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet.

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Il pronostico

In Serie A il Monza non ha mai battuto il Torino: il bilancio recita 3 pareggi e 3 successi granata. I brianzoli devono anche migliorare lo score in trasferta, dal momento che – considerando pure la disastrosa stagione di due anni fa – hanno perso ben 14 volte nelle ultime 16 gare giocare fuori casa. Il Toro parte avanti nelle quote ma negli ultimi 8 match casalinghi ha sempre subito almeno una rete e la striscia potrebbe proseguire anche contro i biancorossi, che possono contare su un Varela ispiratissimo. Il segno Gol è pure ben pagato e vale la pena esplorarlo.

Le probabili formazioni di Torino-Monza

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlašić, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Dany Mota; Varela.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1