I pronostici di venerdì 23 ottobre: Serie A, Bundesliga, Premier League e Liga

I pronostici di venerdì 23 ottobre, ripartono i principali campionati con l’inizio del weekend: Torino e Monza, reduci da due vittorie, cercano conferme.
L’ottavo turno di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Monza, le due squadre che hanno abbassato il sipario sulla scorsa giornata, brillando nei rispettivi posticipi e migliorando la propria posizione di classifica. I granata hanno surclassato il Parma travolgendolo 3-0 a domicilio e portato a casa il secondo successo consecutivo dopo la vittoria interna con l’Udinese (2-1). Gli uomini di Ignazio Abate sono imbattuti da metà settembre e con lo squillo del “Tardini” hanno raggiunto il decimo posto, facendo capolino nella parte sinistra della graduatoria.
L’affermazione del Monza sul Cagliari, però, ha fatto decisamente più notizia. La squadra di Ivan Juric ha spazzato via i sardi con un 4-0 nettissimo e senza storia, impartendo la prima vera lezione a una formazione che, fino al match del Brianteo, aveva raccolto gli applausi di tutti, diventando una delle sorprese dei primi due mesi di campionato. Per i biancorossi si è trattato del secondo successo di fila davanti al proprio pubblico. Protagonista assoluto il bomber portoghese Varela, che con la doppietta ai rossoblù è arrivato a quota 6 reti, le stesse di Malen della Roma per intenderci.
In Serie A il Monza non ha mai battuto il Torino: il bilancio recita 3 pareggi e 3 successi granata. I brianzoli devono anche migliorare lo score in trasferta, dal momento che – considerando pure la disastrosa stagione di due anni fa – hanno perso ben 14 volte nelle ultime 16 gare giocare fuori casa. Il Toro parte avanti nelle quote ma negli ultimi otto match casalinghi ha sempre subito almeno una rete e la striscia potrebbe proseguire anche contro i biancorossi, che possono contare su un Varela ispiratissimo.
In Bundesliga lo Stoccarda non dovrebbe avere problemi contro il fanalino di coda Borussia Monchengladbach, fermo a zero punti, in Inghilterra invece il Nottingham Forest ha buone possibilità di portare via punti dalla trasferta di Ipswich.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+MULTIGOL 2-5 in Torino-Monza, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- STOCCARDA (in Stoccarda-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 20:30)
- ALAVES (in Alaves-Malaga, Liga, ore 21:00)
- NOTTINGHAM FOREST O PAREGGIO (in Ipswich Town-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Stade Lausanne Ouchy-Neuchatel Xamax, Challenge League Svizzera, ore 19:30
- De Graafschap-Waalwijk, Eerste Divisie, ore 20:00
- Bolton-Middlesbrough, Championship, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Bochum-Wolfsburg, 2.Bundesliga, ore 18:30
- FC Eindhoven-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00
- Al Qadsiah-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.89 GOLDBET ; 8.17 SPORTBET; 7.89 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+OVER 1.5 in Empoli-Vicenza, Serie B, ore 20:30
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