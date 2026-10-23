Pronostici Serie B 24 ottobre: la multipla sulle gare delle 15

Pronostici Serie B: sabato in campo scende di nuovo la serie cadetta. Ecco la multipla delle partite in programma alle ore 15

Sono cinque le partite in programma sabato alle 15 della serie cadetta. E sì, ormai i ruoli sono già stati assegnati e si è quasi capito chi può lottare per qualcosa d’importante e chi invece deve guardarsi soprattutto alle spalle.

Le gare possono regalare emozioni importanti, perché ci sono degli scontri diretti e c’è anche chi deve vincere per forza per continuare a dare un senso alla stagione. Andiamo quindi a vedere insieme quello che potrebbe venire fuori.

Pronostici Serie B: le nostre scelte

C’è Avellino-Padova. Una partita da GOL. In casa la squadra di Nesta è pericolosa contro tutte – ha fermato il Palermo, ad esempio – e una rete almeno riesce sempre a trovarla. Gli ospiti invece nonostante tre sconfitte di fila hanno ancora dato fiducia a Calabro che si gioca tutto in questa partita. Deve segnare, almeno.

La Cremonese di Pecchia è obbligata a vincere in casa contro la Juve Stabia. Non ci sono possibilità diverse per rimanere o cercare di rimanere ancora in corsa per la promozione diretta. E questa squadra ha le caratteristiche e le qualità per potersela giocare fino alla fine dell’anno. Ecco perché ci aspettiamo una vittoria interna contro una truppa comunque in forma.

Quella tra Entella e Mantova è una sfida da doppia esterna, poche discussioni. Gli ospiti sono la vera sorpresa di questo inizio di stagione e possono fare risultato su un campo complicato. Dopo la sconfitta esterna della passata settimana il Modena dovrebbe riuscire a ritrovare la vittoria nel match interna contro il Cesena che in trasferta fa assai fatica. La Samp si è affidata a D’Angelo – ha firmato ieri – e di solito quando c’è un cambio in panchina la scossa arriva. Anche qui andiamo di doppia.

Ricapitolando, vi diciamo che la multipla su GoldBet ha un valore di 11,24 volte la posta.

Avellino-Padova GOL

Cremonese-Juve Stabia 1

Entella-Mantova X2

Modena-Cesena 1

SudTirol-Sampdoria X2