Pronostico Chelsea-Tottenham: Neto è caldo, Palmer vuole lasciare il segno

Chelsea-Tottenham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Chelsea si presenta al derby londinese con la possibilità di dare ulteriore slancio alla propria stagione. Dopo un periodo complicato, segnato da tre partite consecutive senza vittorie, i Blues hanno reagito con decisione: il 5-1 rifilato al Bournemouth e il successivo 2-0 sul campo dell’Everton hanno riportato fiducia e permesso alla squadra di Xabi Alonso di consolidare il quarto posto in classifica. Ora l’obiettivo è proseguire la serie positiva davanti al proprio pubblico.
Il Tottenham arriva a Stamford Bridge dopo un avvio di campionato decisamente più sofferto. La squadra di Roberto De Zerbi non era riuscita a vincere nelle prime sei giornate, raccogliendo tre pareggi e altrettante sconfitte, prima di imporsi per 3-1 sul Coventry. Un successo importante per il morale, ma che non cancella le difficoltà mostrate nelle settimane precedenti. Gli Spurs occupano il sedicesimo posto e hanno bisogno di continuità per allontanarsi dalle zone più delicate della classifica.
Il momento delle due squadre suggerisce un confronto favorevole al Chelsea, che nelle ultime uscite ha mostrato maggiore incisività sotto porta. Pedro Neto è reduce da una doppietta, mentre Palmer e Joao Pedro offrono ulteriori soluzioni nella trequarti offensiva. Il Tottenham può contare sul rientro in evidenza di Maddison e Kudus, ma dovrà fare i conti con diverse assenze che riducono le alternative a disposizione di De Zerbi. Il fattore campo e la maggiore solidità recente rendono i Blues la scelta più convincente, pur in una partita che conserva l’imprevedibilità tipica di un derby.
Come vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv e streaming
La sfida tra Chelsea e Tottenham è in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:30 italiane. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Chelsea ha ritrovato ritmo e fiducia, come dimostrano le due vittorie consecutive con un bottino complessivo di sette gol segnati. La squadra di Alonso ha inoltre l’opportunità di sfruttare il sostegno di Stamford Bridge contro un avversario ancora alla ricerca di un rendimento costante.
Pronostichiamo, pertanto, una vittoria del Chelsea. I Blues sembrano avere più certezze nella fase offensiva e arrivano all’appuntamento in condizioni migliori rispetto al Tottenham. Gli Spurs hanno dato un segnale positivo contro il Coventry, ma dovranno alzare il livello per riuscire a strappare punti in trasferta.
Le probabili formazioni di Chelsea-Tottenham
CHELSEA (4-2-3-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato; Caicedo, Henderson; Neto, Palmer, Rogers; João Pedro.
TOTTENHAM (4-1-2-3): Kinský; van Hecke, Senesi, van de Ven, Robertson; Tonali; Gray, Maddison; Kudus, Solanke, Marmoush.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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