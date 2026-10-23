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Pronostico Coventry-Fulham: la classifica chiama, servono punti

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Coventry-Fulham è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Coventry torna davanti al proprio pubblico con la necessità di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Tottenham. Il ritorno in Premier League, atteso da oltre vent’anni, si sta rivelando più complicato del previsto per una squadra che ha cominciato il campionato con quattro sconfitte consecutive. I successi contro Nottingham Forest e Newcastle avevano restituito fiducia, ma il 4-1 incassato lunedì ha ricordato quanto sia difficile trovare continuità nella massima serie inglese.

Coventry
Pronostico Coventry-Fulham: la classifica chiama, servono punti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La classifica lascia poco spazio alle distrazioni: il Coventry occupa il diciassettesimo posto e ha un solo punto di vantaggio sul Fulham. La formazione londinese, undicesima nella scorsa stagione, sta faticando a trovare la strada sotto la guida di Alvaro Arbeloa. Nelle prime sei partite di campionato non era riuscita a vincere, raccogliendo due pareggi e quattro sconfitte. Il successo per 1-0 contro l’Hull City ha però interrotto la serie negativa e può rappresentare un punto di partenza.

La gara mette di fronte due squadre con esigenze simili, ma con segnali recenti differenti. Il Coventry ha già dimostrato di poter reagire alle difficoltà, soprattutto quando riesce a sfruttare il fattore campo, come nella vittoria larga contro il Newcastle. Il Fulham, invece, deve dimostrare che il risultato dell’ultimo turno non sia stato un episodio isolato. La pressione della classifica riguarda entrambe, mentre il precedente successo dei londinesi può offrire agli ospiti un piccolo vantaggio sul piano della fiducia.

Come vedere Coventry-Fulham in diretta tv e streaming

Fulham
Come vedere Coventry-Fulham in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Coventry-Fulham si gioca sabato alle 16, ora italiana. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Fulham ha l’occasione di dare seguito alla vittoria contro l’Hull e affronta una squadra che, nonostante due successi incoraggianti, ha mostrato ancora fragilità nell’ultima uscita. La maggiore esperienza nella categoria può aiutare gli ospiti a gestire i momenti più delicati di una partita che mette in palio punti importanti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Coventry può contare sul sostegno del proprio pubblico e ha già dimostrato di saper essere incisivo in attacco, ma la discontinuità resta un problema. Il Fulham appare leggermente più attrezzato per sfruttare le difficoltà avversarie: la scelta è quindi la vittoria della squadra londinese.

Le probabili formazioni di Coventry-Fulham

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva; Yirenkyi, Grimes; Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark; Awoniyi.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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