Pronostico Aston Villa-Manchester City: Emery prova a fermare la corsa della capolista

Aston Villa-Manchester City è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

A Villa Park arriva una delle squadre più in forma del campionato, ma l’Aston Villa ha motivi concreti per credere di poter mettere in difficoltà la capolista. Dopo un avvio senza vittorie nelle prime quattro giornate, la formazione di Unai Emery ha cambiato passo, conquistando successi importanti contro Tottenham e Newcastle. Il pareggio interno con il Brentford ha rallentato la risalita, ma la squadra ha poi ritrovato fiducia anche in Europa, imponendosi sul Viking.

Il Manchester City si presenta con numeri da primato: i Citizens hanno vinto tutte le prime sette partite di Premier League e conservano tre punti di vantaggio sull’Arsenal. Anche dopo la pausa per le Nazionali, la squadra ha confermato il proprio momento positivo, superando il Liverpool in trasferta e l’Ipswich nell’ultimo turno. La vittoria larga contro l’AEK Atene in Champions League ha aggiunto un’altra prova convincente a una serie che la formazione di Enzo Maresca vuole prolungare.

La differenza in classifica è evidente, ma il rendimento recente dell’Aston Villa suggerisce una partita meno scontata di quanto possa sembrare. Emery ha ritrovato una squadra capace di colpire anche lontano da casa e ora cerca una prestazione di livello contro la prima della classe. Il City dispone di maggiore continuità e di un attacco in grado di fare la differenza, con Haaland riferimento centrale e Foden reduce da una serata europea da protagonista. Per i padroni di casa sarà fondamentale mantenere compattezza senza rinunciare a cercare gli spazi per colpire.

Come vedere Aston Villa-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida tra Aston Villa e Manchester City è in programma sabato alle 16. In Italia non è prevista la copertura televisiva dell’evento.

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Il pronostico

Il Manchester City parte con i favori del pronostico grazie a un percorso in campionato fin qui impeccabile e a una maggiore continuità di rendimento. L’Aston Villa, tuttavia, è in crescita e gioca davanti al proprio pubblico, ragion per cui può tranquillamente trovare le energie per mettere in difficoltà la capolista.

Per questo motivo, ipotizziamo un pareggio. Il momento positivo dei padroni di casa e la loro recente capacità di ottenere risultati contro avversari di livello rendono interessante la possibilità che riescano a fermare la serie di vittorie dei Citizens.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Mings, Bogarde; Kamara, Gomes; Alysson, Barkley, Buendía; Jackson.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2