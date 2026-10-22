Home » CALCIO » Pronostico Aston Villa-Manchester City: Emery prova a fermare la corsa della capolista

Pronostico Aston Villa-Manchester City: Emery prova a fermare la corsa della capolista

di

Aston Villa-Manchester City è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

A Villa Park arriva una delle squadre più in forma del campionato, ma l’Aston Villa ha motivi concreti per credere di poter mettere in difficoltà la capolista. Dopo un avvio senza vittorie nelle prime quattro giornate, la formazione di Unai Emery ha cambiato passo, conquistando successi importanti contro Tottenham e Newcastle. Il pareggio interno con il Brentford ha rallentato la risalita, ma la squadra ha poi ritrovato fiducia anche in Europa, imponendosi sul Viking.

Manchester
Pronostico Aston Villa-Manchester City: Emery prova a fermare la corsa della capolista (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Manchester City si presenta con numeri da primato: i Citizens hanno vinto tutte le prime sette partite di Premier League e conservano tre punti di vantaggio sull’Arsenal. Anche dopo la pausa per le Nazionali, la squadra ha confermato il proprio momento positivo, superando il Liverpool in trasferta e l’Ipswich nell’ultimo turno. La vittoria larga contro l’AEK Atene in Champions League ha aggiunto un’altra prova convincente a una serie che la formazione di Enzo Maresca vuole prolungare.

La differenza in classifica è evidente, ma il rendimento recente dell’Aston Villa suggerisce una partita meno scontata di quanto possa sembrare. Emery ha ritrovato una squadra capace di colpire anche lontano da casa e ora cerca una prestazione di livello contro la prima della classe. Il City dispone di maggiore continuità e di un attacco in grado di fare la differenza, con Haaland riferimento centrale e Foden reduce da una serata europea da protagonista. Per i padroni di casa sarà fondamentale mantenere compattezza senza rinunciare a cercare gli spazi per colpire.

Come vedere Aston Villa-Manchester City in diretta tv e streaming

Aston Villa
Come vedere Aston Villa-Manchester City in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Aston Villa e Manchester City è in programma sabato alle 16. In Italia non è prevista la copertura televisiva dell’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotato a 1.53 su GoldbetLottomatica e a 1.54 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Manchester City parte con i favori del pronostico grazie a un percorso in campionato fin qui impeccabile e a una maggiore continuità di rendimento. L’Aston Villa, tuttavia, è in crescita e gioca davanti al proprio pubblico, ragion per cui può tranquillamente trovare le energie per mettere in difficoltà la capolista.

Per questo motivo, ipotizziamo un pareggio. Il momento positivo dei padroni di casa e la loro recente capacità di ottenere risultati contro avversari di livello rendono interessante la possibilità che riescano a fermare la serie di vittorie dei Citizens.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Mings, Bogarde; Kamara, Gomes; Alysson, Barkley, Buendía; Jackson.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Parma-Torino

Pronostico Parma-Torino: per Gilardino è complicato

Pronostico Monza-Cagliari

Pronostico Monza-Cagliari: c’è la quota in calo

Pronostico Juventus-Lazio

Pronostico Juventus-Lazio: Gattuso alla ricerca del poker