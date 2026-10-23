Pronostico Arsenal-Everton: prova di forza all’Emirates

Arsenal-Everton è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Arsenal torna all’Emirates con l’obiettivo di consolidare la propria rincorsa al Manchester City. Il successo ottenuto sul campo del Nottingham Forest ha permesso alla squadra di Mikel Arteta di restare a tre punti dalla vetta, mentre il pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco in Champions League ha confermato la capacità dei Gunners di reagire anche nei momenti più complicati. In campionato, il rendimento casalingo rappresenta una delle principali certezze: la squadra londinese ha vinto tutte e tre le gare interne disputate finora.

L’Everton arriva a Londra dopo la prima sconfitta stagionale in Premier League, uno 0-2 contro il Chelsea che ha interrotto il suo avvio positivo. La formazione di David Moyes aveva costruito gran parte della propria classifica attraverso i pareggi, quattro nelle prime sette giornate, e ora cerca una reazione per non perdere contatto con le posizioni che valgono l’accesso alle competizioni europee. Il rendimento in trasferta resta comunque incoraggiante: i Toffees non hanno ancora perso lontano da casa in campionato.

Il confronto, però, presenta ostacoli diversi per le due squadre. L’Arsenal può contare su un attacco capace di trovare soluzioni anche dalla panchina, come dimostrato dalla rete decisiva contro il Nottingham Forest e dalla rimonta europea. L’Everton dovrà invece ritrovare incisività negli ultimi metri, dopo aver faticato a concretizzare le occasioni nelle ultime uscite. Anche i precedenti recenti sorridono ai padroni di casa, imbattuti contro i Toffees negli ultimi sette confronti. Il fattore campo e la maggiore qualità offensiva rendono i Gunners favoriti.

Come vedere Arsenal-Everton in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal ed Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Arsenal parte con un vantaggio netto grazie al rendimento interno e alla capacità di gestire le partite anche quando il gioco si complica. L’Everton ha mostrato solidità in trasferta, ma arriva da una sconfitta che ha messo in evidenza i suoi limiti nella fase offensiva.

La scelta è la vittoria dell’Arsenal, poiché i Gunners hanno più soluzioni per scardinare la difesa avversaria e possono sfruttare il sostegno dell’Emirates per conquistare il terzo successo consecutivo in Premier League. Il pronostico è di una gara controllata dai padroni di casa, con l’Everton chiamato a una prova difensiva di alto livello.

Le probabili formazioni di Arsenal-Everton

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Ødegaard, Eze; Gyökeres.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0