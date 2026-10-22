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Pronostico Brest-Nizza: l’anno scorso è cambiato tutto

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Brest-Nizza è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per sette partite di fila, prima delle due dell’anno scorso, quando Brest e Nizza si affrontavano veniva fuori una partita senza gol ed emozioni. Una partita moscia. E invece nella passata annata le cose sono andate in maniera diversa. E questo trend dovrebbe essere identico anche nell’anticipo di venerdì sera del massimo campionato francese.

I giocatori del Nizza
Pronostico Brest-Nizza: l’anno scorso è cambiato tutto (Instagram) – Ilveggente.it

Divise da un solo punto in classifica a favore dei padroni di casa, ci pare possa essere una partita da almeno un gol per squadra. Il motivo? Intanto, quello principale, è il fatto che il Brest in questa annata non ha mai chiuso una partita senza subire nemmeno un gol. Una difesa ballerina quella dei padroni di casa, e il Nizza – che comunque a livello qualitativo qualche uomo importante in rosa ce lo ha – ne potrebbe approfittare.

Il Brest viene da tre risultati utili di fila e sogna il quarto. Cosa che ci può stare, soprattutto per il rendimento esterno del Nizza che nelle uniche tre trasferte ha sempre perso. Ora, gli ospiti magari potrebbero anche uscire indenni da questa nuova sfida lontana dal proprio pubblico, e crediamo possano davvero riuscirci, quindi occhio al pareggio.

Come vedere Brest-Nizza in streaming

Brest-Nizza è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su SportBet.

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Il pronostico

Pareggio risultato più probabile in questo match. Così come ci pare altamente probabile che la sfida possa regalare almeno un gol per squadra. La quota è succulenta ed è anche in ascesa.

Le probabili formazioni di Brest-Nizza

BREST (4-2-3-1): Selvik; Lala, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque.
NIZZA (4-3-3): Diouf; Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza; Clauss, Camara, Witsel, Nkounkou; Hein, Diop; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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