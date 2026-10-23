Pronostico Lens-Paris FC: in campionato è un’altra storia

Lens-Paris FC è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In campionato è un’altra cosa. Il Lens invece quando va in Europa dimostra di non essere all’altezza. Due partite, le ultime due, contro Sporting e Brugge e due sconfitte per i padroni di casa che, dopo un avvio difficile in Ligue 1, hanno ripreso la corsa.

Infatti sono tre le vittorie di fila per i giallorossi, abili a sfruttare le qualità tecniche immesse durante l’estate dopo il normale tempo che serve per ambientarsi. Vinceranno i padroni di casa? Noi crediamo di sì, nonostante il Paris FC sia avanti in classifica (i parigini occupano un clamoroso terzo posto ma hanno 14 punti come le prime cinque della classe) e abbia quasi la miglior difesa del campionato con solamente 7 gol subiti. Ma non è una squadra costruita per rimanere in alto, questo lo sappiamo tutti, e prima o poi uno stop dovrà arrivare.

Pare possa essere questa la giornata migliore. Anche perché come detto il Lens almeno in Patria ha ingranato e lo ha fatto alla grandissima. E davanti al proprio pubblico non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non ci sarà l’aggancio ancora, ma poco ci manca.

Come vedere Lens-Paris FC in streaming

Lens-Paris FC è in programma sabato alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata 2.35 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.48 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su SportBet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La vittoria del Lens ci sta, eccome, dentro una gara da almeno un gol per squadra. I padroni di casa troveranno la quarta affermazione di fila in campionato.

Le probabili formazioni di Lens-Paris FC

LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Aguilar, Titraoui, Bulatovic, Skoras; Thauvin, Sotoca; Edouard.

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Chergui, Coppola, Traore; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1