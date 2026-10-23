Pronostico Lens-Paris FC: in campionato è un’altra storia

Lens-Paris FC è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
In campionato è un’altra cosa. Il Lens invece quando va in Europa dimostra di non essere all’altezza. Due partite, le ultime due, contro Sporting e Brugge e due sconfitte per i padroni di casa che, dopo un avvio difficile in Ligue 1, hanno ripreso la corsa.
Infatti sono tre le vittorie di fila per i giallorossi, abili a sfruttare le qualità tecniche immesse durante l’estate dopo il normale tempo che serve per ambientarsi. Vinceranno i padroni di casa? Noi crediamo di sì, nonostante il Paris FC sia avanti in classifica (i parigini occupano un clamoroso terzo posto ma hanno 14 punti come le prime cinque della classe) e abbia quasi la miglior difesa del campionato con solamente 7 gol subiti. Ma non è una squadra costruita per rimanere in alto, questo lo sappiamo tutti, e prima o poi uno stop dovrà arrivare.
Pare possa essere questa la giornata migliore. Anche perché come detto il Lens almeno in Patria ha ingranato e lo ha fatto alla grandissima. E davanti al proprio pubblico non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non ci sarà l’aggancio ancora, ma poco ci manca.
Come vedere Lens-Paris FC in streaming
Lens-Paris FC è in programma sabato alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Il pronostico
La vittoria del Lens ci sta, eccome, dentro una gara da almeno un gol per squadra. I padroni di casa troveranno la quarta affermazione di fila in campionato.
Le probabili formazioni di Lens-Paris FC
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Aguilar, Titraoui, Bulatovic, Skoras; Thauvin, Sotoca; Edouard.
PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Chergui, Coppola, Traore; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko.
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