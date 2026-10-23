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I pronostici del weekend (24-25 ottobre): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, ottava giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo dopo la tre giorni di coppe europee tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Lazio, Arsenal, Atletico Madrid, PSG e Lipsia.

I pronostici del weekend (24-25 ottobre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Como-Sassuolo, Atalanta-Frosinone, Liverpool-Brighton, Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte e Friburgo-Bayern Monaco.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su PSV-Feyenoord, Chelsea-Tottenham, Manchester United-Bournemouth, Barcellona-Real Madrid e Hoffenheim-Bayer Leverkusen.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Como-Sassuolo, Serie A, sabato 15:00
Atalanta-Frosinone, Serie A, domenica 15:00
Liverpool-Brighton, Premier League, domenica 15:300
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 18:30
Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, domenica 17:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Lazio (in Lazio-Parma, Serie A, sabato 20:45)
Arsenal (in Arsenal-Everton, Premier League, sabato 16:00)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Deportivo, Liga, sabato 21:00)
PSG (in PSG-Lione, Ligue 1, domenica 20:45)
Lipsia (in Lipsia-Elversberg, Bundesliga, sabato 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 26.10 GOLDBET ; 29.74 SPORTBET; 26.10 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

PSV-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30
Chelsea-Tottenham, Premier League, sabato 18:30
Manchester United-Bournemouth, Serie A, domenica 15:00
Barcellona-Real Madrid, Liga, domenica 21:00
Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, domenica 15:30
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