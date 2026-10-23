I pronostici del weekend (24-25 ottobre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ottava giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo dopo la tre giorni di coppe europee tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Lazio, Arsenal, Atletico Madrid, PSG e Lipsia.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Como-Sassuolo, Atalanta-Frosinone, Liverpool-Brighton, Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte e Friburgo-Bayern Monaco.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su PSV-Feyenoord, Chelsea-Tottenham, Manchester United-Bournemouth, Barcellona-Real Madrid e Hoffenheim-Bayer Leverkusen.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
- Deposito minimo: 10€
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- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
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- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
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- Deposito minimo: 10€
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- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Arsenal (in Arsenal-Everton, Premier League, sabato 16:00)
• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Deportivo, Liga, sabato 21:00)
• Lipsia (in Lipsia-Elversberg, Bundesliga, sabato 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 26.10 GOLDBET ; 29.74 SPORTBET; 26.10 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Barcellona-Real Madrid, Liga, domenica 21:00
• Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, domenica 15:30
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- Deposito minimo: 20€
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