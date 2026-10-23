Pronostico Lazio-Parma: le statistiche fanno sognare Gattuso

Lazio-Parma è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Serie A dopo otto giornate c’è una capolista assolutamente insospettabile, la Lazio di Rino Gattuso, che contro ogni pronostico a fine ottobre guarda tutte dall’alto verso il basso, ad eccezione dell’Inter campione d’Italia in carica, con cui condivide a sorpresa la vetta a quota 19 punti.

Uno scenario impossibile da immaginare appena due mesi fa, coi biancocelesti reduci da un’estate tesa e infuocata, fatta di contestazioni feroci – ancora oggi la tifoseria organizzata (e non solo) diserta lo stadio, in forte contrasto con il presidente Lotito – e un apparente ridimensionamento, che per alcuni non era altro che il preludio a una stagione complicata, in cui si sarebbe addirittura parlato di lotta salvezza.

Gattuso, al contrario, ha compattato l’ambiente e creato un gruppo solido e affiatato, protetto da ciò che accade attorno. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: la Lazio è imbattuta, ha la seconda miglior difesa del campionato con appena 4 reti incassate e non è a punteggio pieno solo per la rimonta subita nella sfida con il Milan, quando si fece riacciuffare dopo essere andata in vantaggio di due gol. Per il resto, esclusivamente successi, tra cui quello di domenica scorsa, schiacciante, all’Allianz Stadium contro la Juventus, un 3-0 che ha zittito chi fino a quel momento aveva parlato di “calendario amico”.

Parma, con Gila niente scossa

E proprio perché l’appetito vien mangiando, i capitolini adesso hanno davanti a sé una grande occasione: incamerare altri tre punti contro una squadra tra le più in difficoltà della Serie A, il Parma, che non ha dato segnali di miglioramento neppure dopo l’avvicendamento in panchina tra Carlos Cuesta – il principale artefice della salvezza dello scorso anno – e Alberto Gilardino.

L’ex centravanti è subentrato due giornate fa ma contro Inter e Torino sono arrivate due sconfitte molto pesanti e nette, entrambe per 3-0. Particolarmente negativa la prestazione offerta lunedì scorso con i granata: surclassati dagli uomini di Ignazio Abate, i ducali hanno deluso soprattutto dal punto di vista mentale, quasi come se faticassero a reagire. Il Parma con Gilardino in panchina è ancora a secco di gol e quello gialloblù è l’attacco meno prolifico (appena 4 reti segnate).

Per questo motivo, l’ex tecnico del Pisa medita di schierare il classe 2008 Lontani al posto del deludente Touré in attacco di fianco a Romero. Nella Lazio, invece, Gattuso dovrebbe recuperare sia Taylor (niente di grave per l’ex centrocampista dell’Ajax) che Cancellieri, ma solo il primo partirà nell’undici titolare. Rimangono in infermeria Gudmundsson, Rovella e Marusic. Nel tridente offensivo, per il ruolo di prima punta il duello è tra Noslin e Pinamonti.

Come vedere Lazio-Parma in diretta tv e streaming

La sfida tra Lazio e Parma è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La Lazio ha collezionato 19 punti nelle prime sette gare: è il miglior avvio di sempre nella storia del club in Serie A. Gattuso è il primo tecnico biancoceleste a vincere 6 delle sue prime 7 partite di campionato, qualcosa di impensabile ad agosto. E che il Parma non faccia paura lo dicono anche le statistiche: i capitolini sono imbattuti da 10 partite di fila contro i gialloblù all’Olimpico (8 vittorie e 2 pareggi), con l’ultimo successo emiliano nella Capitale che risale a oltre un decennio fa.

Optiamo per la combo 1+No Gol: Gattuso ha la seconda difesa del torneo e non incassa gol nel primo tempo – unica squadra oltre alla Roma a non aver subito reti nella prima frazione – mentre il Parma con Gilardino non ha ancora segnato un solo gol in 180 minuti. La vittoria della capolista abbinata al clean sheet è una giocata logica e solida.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0