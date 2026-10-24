Pronostico Atalanta-Frosinone: una sola sconfitta nell’ultimo anno

Atalanta-Frosinone è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Maurizio Sarri non ha ancora attecchito nella testa dei giocatori dell’Atalanta. E come si vocifera la sua panchina a rischio. Sicuramente, non riuscire a fare risultato contro il Frosinone, sarebbe deleterio per il tecnico della Dea. La tensione è abbastanza alta.

I ciociari di Alvini sono la vera rivelazione di questo inizio di campionato: parliamo di una squadra che ha il capocannoniere della Serie A con 7 reti segnate e soprattutto parliamo di un club che nell’ultimo anno (e vabbè che molte partite sono state giocate in Serie B) ha perso solamente una volta in trasferta contro il Napoli. L’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Sassuolo è arrivata ai calci di rigore, quindi tecnicamente non si può parlare di una sconfitta.

Una squadra viaggia quindi sulle ali di un entusiasmo assolutamente giustificato dal cammino del momento, un’altra invece potrebbe avere le gambe bloccate dal momento sicuramente non positivo ma soprattutto anche dalla sconfitta di giovedì contro l’Ajax in Conference League, una trasferta che ha tolto abbastanza energie. Diciamo che c’è la sensazione che possa essere una gara da tripla, questa. Con una sola certezza e vi diciamo sotto qual è.

Come vedere Atalanta-Frosinone in diretta tv e streaming

Atalanta-Frosinone, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La cosa quasi sicura, perché nel calcio poi alla fine di sicuro non c’è niente, è il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete. Per freschezza, mentalità, e momento, pensiamo che il Frosinone possa riuscire a strappare il pareggio. Occhio quindi a questo risultato che profuma di clamoroso.

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Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Elmas, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calo, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1