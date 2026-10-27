Pronostico Benevento-Catanzaro: il cambio in panchina non dà la scossa

Benevento-Catanzaro è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Inevitabile, dopo le sei sberle prese in casa dall’Ascoli, il cambio in panchina a Catanzaro. La società giallorossa, in grossa difficoltà, ha deciso di affidarsi a Mignani che debutterà sul campo del Benevento. Diciamo che non è il massimo, adesso, andare a giocare contro i giallorossi allenati da Floro Flores.

Tre a zero sul campo dell’Arezzo, poi il pareggio interno contro il Vicenza e prima la vittoria contro il Cesena. Per il Benevento sono cinque i risultati utili di fila in campionato, non abbiamo citato i più vecchi, e in Toscana, sabato, i campani hanno dimostrato un grandissimo acume tattico e una cinismo importante: hanno colpito nel momento migliore del match, sapendo soffrire quando c’è stato da farlo.

Il Benevento, insomma, parte con tutti i favori del pronostico in questo match e non potrebbe essere altrimenti. Parliamo di una squadra quinta in classifica che in casa ne perderà davvero poche e che ospita quella messa peggio di tutta la serie cadetta. Il Catanzaro, con quattro punti, chiude la graduatoria e prima o poi dovrà rialzarsi. Ma non ci pare questo possa essere il momento giusto.

Come vedere Benevento-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Benevento-Catanzaro in programma martedì alle 19 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Altra vittoria del Benevento, una squadra che in casa ha fermato già diverse squadre importanti. Troppo poco tempo per Mignani per pensare di essere entrato nella testa dei calciatori. Se ne parlerà poi, nel fine settimana. Adesso non cambia nulla.

Le probabili formazioni di Benevento-Catanzaro

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Lamesta, Salvemini, Okereke.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Mosti, Petriccione, Alesi; Pafundi, Iemmello; Koffi.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1