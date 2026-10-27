I pronostici di martedì 27 ottobre: Serie A, DFB Pokal e League Cup

I pronostici di martedì 27 ottobre, riparte immediamente il massimo campionato: la Lazio capolista sogna un altro colpaccio a Reggio Emilia. In campo pure Roma e Como.
Torna immediatamente in campo la Serie A con il primo turno infrasettimanale della stagione. Sono tre, oggi, le gare in programma e due di queste, oltre al Como di Cesc Fabregas, vedono protagoniste le due romane.
Cominciamo dalla Lazio, che sta continuando a lasciare tutti a bocca aperta. I biancocelesti dopo otto giornate sono primi in classifica a braccetto con l’Inter e a +4 sulla seconda.
Non ha ancora perso la squadra di Gennaro Gattuso: 7 vittorie e un pareggio. Nessuno sulla panchina biancoceleste finora aveva avuto un rendimento del genere nei primi otto turni di Serie A. Questa Lazio è in grado di fare il colpaccio anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo: del resto, i capitolini hanno vinto 5 degli ultimi sette scontri diretti con gli emiliani e nessuno degli ultimi sei giocati al Mapei Stadium è finito in pareggio. Ipotizziamo un altro risultato positivo della capolista, ma come contro il Parma nella scorsa giornata la porta non dovrebbe rimanere inviolata. Il Sassuolo infatti ha sempre segnato almeno una rete in sette delle otto gare disputate finora.
La Roma, invece, ha una partita sulla carta meno impegnativa: all’Olimpico arriva il Cagliari, ridimensionato dalle due sconfitte in cui non ha segnato neppure un gol. Chiudiamo con il Como, che dovrà vedersela con un Torino ringalluzzito da tre successi di fila: trasferta insidiosa per i lariani, costretti a fare i conti con una squadra che ha realizzato 8 gol nelle ultime tre. Dal punto di vista dello spettacolo non dovrebbero deludere Borussia Dortmund-Werder Brema e Amburgo-Eintracht Francoforte, validi per i sedicesimi di Coppa di Germania.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+MULTIGOL 2-4 in Torino-Como, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- LEICESTER (in Leicester-Wigan, League One, ore 20:45)
- ROMA (in Roma-Cagliari, Serie A, ore 20:45)
- ELVERSBERG (in Elversberg-Darmstadt, DFB Pokal, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Amburgo-Eintracht Francoforte, DFB Pokal, ore 18:00
- Blackpool-Aston Villa U21, EFL Trophy, ore 20:00
- Fleetwood Town-Arsenal, League Cup, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Sassuolo-Lazio, Serie A, ore 18:30
- Borussia Dortmund-Werder Brema, DFB Pokal, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.17 GOLDBET; 6.67 SPORTBET; 6.17 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Oxford United-Stockport County, League One, ore 20:45
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