Pronostico Genoa-Juventus: di nuovo stop al cammino

Genoa-Juventus è una partita della nova giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sprazzi di Juventus. Ma non quella vera, per quella serve altro. Ma almeno contro il Lecce, Spalletti, ha ritrovato i tre punti che mancavano e si è preso un poco di tranquillità. Contro la squadra di De Rossi, però, viste anche le numerose assenze bianconere, sarà tutt’altro che semplice.

I guai fisici dentro la Juve sono tanti. Ma non può essere un alibi. Vincere come sappiamo aiuta a vincere, ma pure il Genoa viene dal colpo contro il Venezia che ha dato fiato ad una classifica che non è così semplice da vedere, al momento. C’è una certezza, quando i liguri giocano in casa riescono a dare qualcosa in più. Le due affermazioni sono infatti arrivate (l’altra contro la Fiorentina) davanti al pubblico amico. Non può essere una cosa casuale, lo stadio è uno dei più caldi di tutta la Serie A.

La Juve non sta benissimo, lo sappiamo e lo abbiamo visto. Manca di personalità ma soprattutto di qualità. E non riesce mai nel cambio passo, quello che oggettivamente serve in gare del genere. Ecco perché la vittoria esterna, nonostante tutto, è complicata per Spalletti. Che magari se la potrebbe prendere anche, ma sa benissimo che è difficile. E noi, in questa difficoltà, diciamo che il Genoa può uscire indenne.

Come vedere Genoa-Juventus in diretta tv e streaming

Genoa-Juventus, in programma mercoledì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La quota del GOL (oltre 1.90 volte la posta) è in calo. Ecco, entrambe potrebbero riuscire a trovare la via della rete. E occhio, come detto prima, al pareggio. La Juve non è la Juve e il Genoa in casa dà sempre qualcosa in più.

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Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaaeawy; Osmajic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kaluli, Bremer, Lucumi, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Ajajbegovic, McKennie, Boga; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1