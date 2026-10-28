I pronostici di mercoledì 28 ottobre: Serie A, Serie B, League Cup e DFB Pokal

I pronostici di mercoledì 28 ottobre, prosegue il turno infrasettimanale: testa-coda per l’Inter a Venezia, il Napoli affronta un Monza prolifico e la Juve non può sottovalutare il Genoa a Marassi.

Serie A oggi ancora protagonista con altre cinque partite del primo turno infrasettimanale della stagione. Uno dei match delle 18:30 è quello tra Venezia e Inter, uno dei più classici testa-coda. Lagunari sempre ultimi in classifica nonostante il cambio in panchina (Nicola al posto di Stroppa) e con soli tre punti conquistati nelle prime 8 giornate, mentre i nerazzurri guardano tutti dall’alto verso il basso a quota 22. La squadra di Cristian Chivu di perdere non vuole proprio saperne e domenica scorsa, nonostante una prestazione non proprio esaltante, è riuscita comunque a ribaltare la Fiorentina segnando due gol nei minuti di recupero, dimostrando una forza mentale pazzesca.

L’Inter ha vinto tutte le ultime 4 sfide di A giocate contro il Venezia dal 2021 in poi, concedendo appena un gol ai lagunari. Non ci aspettiamo nulla di diverso, anche se le insidie per i nerazzurri non mancano: la fame di punti degli arancioneroverdi, il turnover di Chivu in vista del derby con il Milan e le numerose assenze con cui deve fare i conti il tecnico rumeno. La differenza tecnica e mentale tra le due squadre però resta troppo netta, nonostante le fatiche ravvicinate e la testa già un po’ alla stracittadina. L’Inter, insomma, ha troppe armi per sbloccare la gara: anche con qualche cambio, la profondità della rosa dei campioni d’Italia garantirà il successo in una sfida da almeno due gol complessivi.

Nelle altre partite, il Napoli ha buone possibilità di fare bottino pieno a Monza ma faticherà a tenere la porta inviolata: gli uomini di Ivan Juric hanno sempre segnato almeno un gol finora, trascinati dal bomber Varela. La Juventus invece affronta una trasferta insidiosa a Marassi contro lo scorbutico Genoa di Daniele De Rossi: Luciano Spalletti è alle prese con la solita sfilza di infortunati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-2 in Monza-Napoli, Serie A, ore 20:45

Vincenti

FRIBURGO (in Friburgo-Wolfsburg, DFB Pokal, ore 18:00)

(in Friburgo-Wolfsburg, DFB Pokal, ore 18:00) INTER (in Venezia-Inter, Serie A, ore 20:45)

(in Venezia-Inter, Serie A, ore 20:45) BRENTFORD O PAREGGIO (in Sunderland-Brentford, League Cup, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti su QUOTA 100, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Paderborn-Stoccarda , DFB Pokal, ore 18:00

, DFB Pokal, ore 18:00 Manchester City-Brighton , League Cup, ore 20:30

, League Cup, ore 20:30 Celtic-Dundee United, Scottish Premiership, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Pisa-Palermo , Serie B, ore 19:00

, Serie B, ore 19:00 Brommapojkarna-Hacken , Allsvenskan, ore 19:00

, Allsvenskan, ore 19:00 Liverpool-Chelsea, League Cup, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.80 GOLDBET; 9.52 SPORTBET; 8.80 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1X+OVER 1.5 in Genoa-Juventus, Serie A, ore 20:45