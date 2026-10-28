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Pronostico Juve Stabia-Verona: eccola la quota in calo

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Juve Stabia-Verona è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Un punto in classifica, in favore del Verona, divide queste due squadre. Ma se andiamo ad analizzare il momento è evidente che sta meglio la Juve Stabia, padrona di casa, che si presenta da due vittorie consecutive. Bellissima, e pesantissima, quella in trasferta contro la Cremonese dello scorso fine settimana.

Pronostico Juve Stabia-Verona
Pronostico Juve Stabia-Verona: eccola la quota in calo (Profilo Instagram Juve Stabia) – Ilveggente.it

Due pareggi, invece, hanno rallentato un poco la corsa del Verona di Baroni. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più contro il Pisa in casa: la X, però, era pronosticabile e noi del Veggente ve lo avevamo detto che sarebbe stato il quinti pari di fila negli incroci tra quelle due formazioni. Ma il passato è passato e adesso si pensa a questo match che mette davvero in palio dei punti pesantissimi, per entrambe.

Diciamo che il Verona potrebbe anche riuscire a centrare (e non sappiamo quanta felicità ci potrebbe essere) il terzo pareggio di fila del proprio campionato. Complicata la trasferta su questo campo, pochi dubbi. Ma c’è una quota in calo che, vedendo pure il momento che stanno vivendo queste due formazioni, potrebbe essere anche assai sicura. 

Come vedere Juve Stabia-Verona in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Verona in programma mercoledì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La quota in calo è quella del GOL. Eh sì, queste due squadre possono serenamente riuscire a trovare nel corso di questi 90minuti la via della rete. E poi occhio al pareggio.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Verona

JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli. 
VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Edmundsson, Slotsager, De Battisti; Le Borgne, Iannoni; Livramento, Kastanos, Sarr; Mosquera. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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