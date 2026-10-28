Pronostico Pisa-Palermo: altra vittoria in Toscana

Pisa-Palermo è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Non c’è due senza tre. Il Palermo, primo in classifica, e che alla fine del campionato siamo sicuri manterrà questa posizione, con quella di mercoledì sera farà la sua terza trasferta in Toscana in stagione.

E siccome le altre due sono andate bene, con altrettante vittorie, crediamo che i rosanero possano riuscire a fare il colpo grosso anche contro il Pisa, una squadra sicuramente in crescita, una squadra sicuramente complicata, e con un allenatore che lo scorso anno ha raggiunto l’obiettivo della promozione contro il Monza, ma che in questo momento non sembra essere in grado di tenere testa a quella che è la vera corazzata del campionato.

Non sarà un colpo mortifero quello del Palermo – qualora riuscisse a vincere e noi crediamo come avrete capito che lo possa fare – ma riuscire a imporsi anche in una trasferta del genere, contro una formazione big per la categoria, potrebbe già far tirare i remi in barca, almeno per la prima posizione, a tutte le altre ipotetiche contendenti. Il Pisa ha margine per rientrare, anche perché viene da tre risultati utili di fila e sta aggiustando la classifica. Ma la truppa di Bianco si fermerà contro la squadra più forte del campionato.

Come vedere Pisa-Palermo in diretta tv e in streaming

Pisa-Palermo in programma mercoledì alle 19 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Palermo è altissima e stuzzica parecchio. Così come stuzzica il GOL, in questo caso in discesa.

Le probabili formazioni di Pisa-Palermo

PISA (3-4-2-1): Confente; Canestrelli, Primasso, Angori; Zanon, Leone, Correia, Leris; Moreo, Tramoni; Pittarello.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2