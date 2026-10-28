Pronostico Sunderland-Brentford: la crisi in campionato mette la coppa in secondo piano

Sunderland-Brentford è una partita del quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Sunderland prova a ritrovare nella League Cup un risultato capace di dare fiducia a una stagione di campionato complicata. Ultimo in Premier League con cinque punti dopo otto giornate, ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive con lo 0-0 casalingo contro il Leeds, ritrovando anche una porta inviolata che mancava da agosto nella massima divisione inglese. La sfida contro il Brentford, però, richiede una prestazione più incisiva per continuare il cammino nella competizione.

La coppa rappresenta un’occasione per alleggerire la pressione, ma il Sunderland deve anche gestire gli impegni in campionato e in Europa. Nel turno precedente ha superato l’Hull City per 1-0, mentre in Premier League ha faticato a raccogliere punti nelle ultime settimane. Il pareggio contro il Leeds ha mostrato segnali incoraggianti sul piano della compattezza, ma resta da verificare se la squadra saprà trasformare quella solidità in una maggiore pericolosità offensiva.

Il Brentford arriva allo Stadium of Light con una situazione più tranquilla in campionato e un percorso di coppa convincente. Dopo aver eliminato il Birmingham con un netto 6-1, ha superato il Reading per 2-1. In Premier League, tuttavia, i cinque pareggi raccolti nelle prime otto partite raccontano una squadra che spesso riesce a restare in partita senza trovare la continuità necessaria per conquistare l’intera posta. La formazione ospite è ancora imbattuta in trasferta in campionato e ha perso soltanto una delle ultime otto sfide contro il Sunderland in tutte le competizioni.

Come vedere Sunderland-Brentford in diretta tv e streaming

Sunderland-Brentford si gioca mercoledì alle 20:45. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Brentford parte con qualche certezza in più, sia per il rendimento esterno sia per il percorso già compiuto in coppa. Il Sunderland può contare sul sostegno del proprio pubblico e sul recupero di fiducia dopo il pareggio con il Leeds, ma le difficoltà offensive e la necessità di gestire più competizioni possono pesare nel corso della partita.

Il pronostico sorride al Brentford, che ha dimostrato di saper superare avversari di categoria inferiore e può approfittare delle incertezze dei padroni di casa. Gli ospiti hanno le risorse per controllare la gara e conquistare la qualificazione, anche in una partita condizionata dalle rotazioni.

Le probabili formazioni di Sunderland-Brentford

SUNDERLAND (4-2-3-1): Ellborg; Mukiele, O’Nien, Alderete, Methalie; Ahoka, Rigg; Fofana, Diarra, Angulo; Tutyerov.

BRENTFORD (4-2-3-1): Valdimarsson; Hickey, Schuster, Collins, Diouf; Sangare, Janelt; Anthony, Carvalho, Damsgaard; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2