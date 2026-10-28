Home » CALCIO » Football League Cup » Pronostico Sunderland-Brentford: la crisi in campionato mette la coppa in secondo piano

Pronostico Sunderland-Brentford: la crisi in campionato mette la coppa in secondo piano

di

Sunderland-Brentford è una partita del quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Sunderland prova a ritrovare nella League Cup un risultato capace di dare fiducia a una stagione di campionato complicata. Ultimo in Premier League con cinque punti dopo otto giornate, ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive con lo 0-0 casalingo contro il Leeds, ritrovando anche una porta inviolata che mancava da agosto nella massima divisione inglese. La sfida contro il Brentford, però, richiede una prestazione più incisiva per continuare il cammino nella competizione.

Sunderland
Pronostico Sunderland-Brentford: la crisi in campionato mette la coppa in secondo piano (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La coppa rappresenta un’occasione per alleggerire la pressione, ma il Sunderland deve anche gestire gli impegni in campionato e in Europa. Nel turno precedente ha superato l’Hull City per 1-0, mentre in Premier League ha faticato a raccogliere punti nelle ultime settimane. Il pareggio contro il Leeds ha mostrato segnali incoraggianti sul piano della compattezza, ma resta da verificare se la squadra saprà trasformare quella solidità in una maggiore pericolosità offensiva.

Il Brentford arriva allo Stadium of Light con una situazione più tranquilla in campionato e un percorso di coppa convincente. Dopo aver eliminato il Birmingham con un netto 6-1, ha superato il Reading per 2-1. In Premier League, tuttavia, i cinque pareggi raccolti nelle prime otto partite raccontano una squadra che spesso riesce a restare in partita senza trovare la continuità necessaria per conquistare l’intera posta. La formazione ospite è ancora imbattuta in trasferta in campionato e ha perso soltanto una delle ultime otto sfide contro il Sunderland in tutte le competizioni.

Come vedere Sunderland-Brentford in diretta tv e streaming

Brentford
Come vedere Sunderland-Brentford in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sunderland-Brentford si gioca mercoledì alle 20:45. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 2 su GoldbetLottomatica e a 1.69 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Brentford parte con qualche certezza in più, sia per il rendimento esterno sia per il percorso già compiuto in coppa. Il Sunderland può contare sul sostegno del proprio pubblico e sul recupero di fiducia dopo il pareggio con il Leeds, ma le difficoltà offensive e la necessità di gestire più competizioni possono pesare nel corso della partita.

Il pronostico sorride al Brentford, che ha dimostrato di saper superare avversari di categoria inferiore e può approfittare delle incertezze dei padroni di casa. Gli ospiti hanno le risorse per controllare la gara e conquistare la qualificazione, anche in una partita condizionata dalle rotazioni.

Le probabili formazioni di Sunderland-Brentford

SUNDERLAND (4-2-3-1): Ellborg; Mukiele, O’Nien, Alderete, Methalie; Ahoka, Rigg; Fofana, Diarra, Angulo; Tutyerov.
BRENTFORD (4-2-3-1): Valdimarsson; Hickey, Schuster, Collins, Diouf; Sangare, Janelt; Anthony, Carvalho, Damsgaard; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

McTominay

Pronostico Monza-Napoli, occhio Max: i brianzoli ci riescono sempre

Pronostico Genoa-Juventus

Pronostico Genoa-Juventus: di nuovo stop al cammino

Thuram

Pronostico Venezia-Inter: la combo da provare nel testa-coda