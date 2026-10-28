Pronostico Paul-Darderi, ostacolo di livello dopo il derby azzurro

Paul-Darderi è una partita valida per il secondo turno dell’Atp di Vienna e si gioca giovedì 29 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Luciano Darderi si è guadagnato il secondo turno dell’Atp 500 di Vienna superando Matteo Arnaldi nel derby italiano andato in scena al primo turno. Ora il livello si alza con Tommy Paul, avversario abituato a competere a ritmi altissimo sul cemento e favorito, in quanto tale, in un confronto che metterà alla prova più che mai la capacità dell’azzurro di dare fastidio anche ai più esperti. Per Darderi, in quest’ottica, sarà un’occasione importante per provare a spingersi oltre il secondo turno, traguardo che nelle precedenti partecipazioni viennesi non è riuscito a superare.

Il successo contro Arnaldi è arrivato con il punteggio di 7-5, 6-2, al termine di una partita rimasta aperta fino al 5-5 del primo set. Da quel momento Darderi ha cambiato marcia, conquistando il parziale e prendendo progressivamente il controllo del gioco. La solidità al servizio e la maggiore incisività negli scambi decisivi gli hanno permesso di chiudere in due set, interrompendo anche la serie di tre sconfitte consecutive che era impaziente di levarsi di dosso.

Contro Paul sarà però un test diverso e molto ostico: l’americano dispone di un tennis solido e ordinato, con cui riesce a tenere alto il ritmo e a mettere pressione da fondo campo. Sul cemento indoor può sfruttare condizioni favorevoli al gioco rapido, mentre Darderi dovrà trovare il modo di prendere l’iniziativa senza concedere troppi errori. L’azzurro ha le risorse per rendere il confronto competitivo, ma dovrà mantenere un rendimento elevato per tutta la partita.

Paul-Darderi: il pronostico

Contro Arnaldi, Darderi ha saputo essere efficace nei momenti importanti e ha costruito il successo soprattutto dopo aver trovato il break nel finale del primo set. Contro Paul, però, potrebbe avere meno occasioni per rientrare se dovesse perdere terreno. Per questo sarà importante partire con attenzione e non lasciare all’americano il controllo degli scambi.

La previsione è favorevole a Paul, che sul cemento indoor offre maggiori garanzie e può contare su un gioco adatto a queste condizioni. Darderi arriva con fiducia dopo il derby vinto e ha la possibilità di mettere in difficoltà il rivale se riuscirà a mantenere aggressività e precisione, ma l’americano appare nel complesso più attrezzato per conquistare il passaggio del turno.

Paul in Paul-Darderi