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Pronostico Cobolli-Dimitrov, dalla delusione di Lione alla corsa per le Finals

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Cobolli-Dimitrov è una partita valida per il primo turno dell’Atp di Vienna e si gioca martedì 27 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Flavio Cobolli torna in campo all’Atp 500 di Vienna con le idee chiarissime sul da farsi: lasciarsi alle spalle la semifinale persa a Lione e conquistare punti preziosi per avvicinarsi alla qualificazione alle Atp Finals di Torino. Il primo ostacolo che troverà lungo il suo cammino austriaco è Grigor Dimitrov, ex campione bulgaro che arriva all’appuntamento con poche certezze e una lunga pausa alle spalle. La sfida è in programma martedì 27 ottobre sul cemento indoor della capitale austriaca.

Cobolli
Pronostico Cobolli-Dimitrov, dalla delusione di Lione alla corsa per le Finals (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A Lione, Cobolli ha sfiorato la finale in una partita ricca di rimpianti contro Lorenzo Musetti. Dopo aver vinto il primo set, il romano ha subito la rimonta del connazionale e nel parziale decisivo non è riuscito a sfruttare quattro match point, cedendo 4-6, 6-2, 7-5. Una sconfitta difficile da digerire, ma anche la conferma della capacità dell’azzurro di competere ad alto livello. A Vienna avrà l’opportunità di trasformare quella delusione in motivazione, pur dovendo gestire la pressione legata alla corsa verso il torneo di fine stagione.

Dimitrov, invece, non disputa un incontro ufficiale da oltre un mese. La sua ultima apparizione risale al Challenger di Saint-Tropez, dove fu sconfitto dal lituano Edas Butvilas. Il bulgaro conserva qualità tecniche ed esperienza, ma il rendimento di questa stagione è stato al di sotto delle aspettative. I due non si sono mai affrontati sul circuito maggiore: l’esordio sarà quindi privo di riferimenti diretti, un elemento che potrebbe rendere più delicati i primi game.

Cobolli-Dimitrov: il pronostico

Dimitrov
Cobolli-Dimitrov: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il cemento indoor valorizza il gioco rapido di entrambi, ma Cobolli offre maggiori garanzie sul piano della continuità e arriva con un ritmo partita superiore. Dimitrov può ancora mettere in difficoltà qualsiasi avversario quando trova fiducia, tuttavia la lunga inattività rappresenta un’incognita concreta. Per l’italiano sarà importante partire con attenzione, senza lasciarsi condizionare dal finale amaro di Lione.

Il pronostico sorride a Cobolli, che ha l’occasione di riprendere subito il proprio percorso contro un avversario di grande nome ma reduce da settimane complicate. Se riuscirà a mantenere lucidità nei momenti importanti, il romano potrà sfruttare la maggiore continuità agonistica e conquistare il passaggio al secondo turno.

Cobolli in Cobolli-Dimitrov.

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