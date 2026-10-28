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Pronostico Liverpool-Chelsea: Alonso ritorna ad Anfield nel momento peggiore

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Liverpool-Chelsea è una partita del quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il ritorno di Xabi Alonso ad Anfield è uno degli elementi più attesi del quarto turno della League Cup. L’allenatore spagnolo affronta per la prima volta il Liverpool alla guida del Chelsea, dopo aver perso le due precedenti visite da tecnico di Bayer Leverkusen e Real Madrid: quattro gol incassati nella prima occasione, uno nella seconda. I Blues cercano una serata diversa, ma il momento della squadra londinese non offre molte certezze.

Liverpool
Pronostico Liverpool-Chelsea: Alonso ritorna ad Anfield nel momento peggiore (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sconfitta per 2-0 contro il Tottenham ha lasciato interrogativi sul rendimento del Chelsea, apparso in difficoltà proprio davanti al proprio pubblico. Il successo ottenuto in trasferta contro l’Everton aveva alimentato aspettative migliori, ma il passo falso nel derby ha riportato a galla i limiti di una squadra ancora discontinua. In coppa, però, il percorso è stato convincente sul piano offensivo: prima il 2-0 al Luton Town, poi il 6-3 contro il Leeds United.

Il Liverpool ha invece ritrovato slancio dopo il 3-0 subito dal Manchester City. I Reds hanno conquistato quattro vittorie consecutive, compreso il rocambolesco 4-3 contro il Villarreal in Champions League, arrivato dopo essere andati sotto di due reti. Il successo per 2-0 sul Brighton ha inoltre permesso alla squadra di chiudere una partita senza subire gol, un segnale utile in vista di una gara che potrebbe essere condizionata dalle numerose rotazioni.

Come vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e streaming

Chelsea
Come vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Liverpool-Chelsea si gioca mercoledì alle 21 italiane ad Anfield, per il quarto turno di League Cup. In Italia non è prevista la copertura televisiva dell’evento.

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Il pronostico

Le rotazioni attese da entrambe le squadre rendono più difficile prevedere una partita bloccata. Il Chelsea ha qualità per creare occasioni, ma la prestazione contro il Tottenham ha mostrato fragilità che ad Anfield potrebbero pesare. Il Liverpool, al contrario, arriva con maggiore fiducia e ha dimostrato di saper reagire anche quando le partite prendono una piega complicata.

La scelta è orientata verso il Liverpool, favorito dal momento positivo e dal fattore campo. Le assenze e i cambi potrebbero comunque lasciare spazio agli attacchi, rendendo plausibile una gara con diverse occasioni da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, McConnell, Gakpo; Koumas.
CHELSEA (4-3-3): Penders; Gusto, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia, Barco; Estevao, Welbeck, Rogers.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2

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