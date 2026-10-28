Pronostico Carrarese-Arezzo: è il momento dell’aggancio

Carrarese-Arezzo è una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
La classifica è cortissima in cadetteria. La Carrarese, ad esempio, con sette punti, è in zona retrocessione. L’Arezzo, invece, con dieci, ad una sola lunghezza dai playoff.
Evidente che queste due squadre, almeno per quelli che erano gli obiettivi della vigilia, sono state costruite per la salvezza. Magari senza passare nemmeno dai playout. Il campionato è lunghissimo, ma siccome la Carrarese, il proprio obiettivo, lo deve costruire in casa, e in casa un paio di settimane fa ha vinto contro il Modena, crediamo che questa squadra possa riuscire, anche, nella seconda affermazione consecutiva tra le mura amiche.
E quindi l’aggancio in classifica, anche perché l’Arezzo fuori casa balbetta. Vero, c’è stata la vittoria sul campo della Sampdoria, ma in quel momento i liguri vivevano un momento di crisi e hanno pure cambiato l’allenatore dopo quella sconfitta. Insomma, il derby toscano ha un padrone.
Come vedere Carrarese-Arezzo in diretta tv e in streaming
Carrarese-Arezzo in programma mercoledì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria della Carrarese è quotata 2.30 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.72 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Seconda vittoria consecutiva in casa per la Carrarese, e aggancio in classifica contro l’Arezzo. Gara da almeno un gol per squadra, pure. Perché la quota è in calo ma non solo. Soprattutto perché a livello difensivo sono due formazioni che concedono molto.
Le probabili formazioni di Carrarese-Arezzo
CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Parlanti, Martini, Schiavi, Braunoder, Rouhi; Abiuso, Rubino.
AREZZO (4-1-4-1): Nunziante; Renzi, Gilli, Coppolaro, Righetti; Chierico; Arena, Sala, Ionita, Tavernelli; Cerri.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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