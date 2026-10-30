I pronostici di venerdì 30 ottobre: Ligue 1, Liga, Bundesliga e Liga Portugal

I pronostici di venerdì 30 ottobre, nel massimo campionato francese sono in programma tre anticipi succulenti. Il PSG in casa del fanalino di coda, previste scintille nel derby Lille-Lens.

La Ligue 1 la fa da padrona in questo venerdì in cui non sono in calendario né partite di Serie A né di Serie B, per via del fatto che si è appena concluso uno spumeggiante turno infrasettimanale nei nostri due principali campionati.

Tre invece gli anticipi previsti dalla nona giornata del massimo campionato transalpino: protagoniste diverse squadre d’alta classifica, compreso il PSG di Luis Enrique.

Dopo un avvio deludente, i campioni di Francia e d’Europa hanno messo il turbo – 5 vittorie consecutive – e in poche settimane si sono ripresi la vetta solitaria. La trasferta di Le Havre, contro il fanalino di coda del torneo che ha collezionato a malapena 2 punti, non dovrebbe celare troppe insidie ed è per questo che prevediamo un’affermazione ampia da parte dei capitolini, con Luis Enrique che potrà permettersi anche un minimo di turnover in vista della prossima di Champions League con il Villarreal. La sfida più attesa, tuttavia, è il derby del Nord tra Lille e Lens, sempre molto sentito da entrambe le tifoserie: va a caccia di riscatto la formazione di Ancelotti jr dopo quattro gare senza vittorie tra tutte le competizioni e la fame di punti farà verosimilmente la differenza contro un Lens comunque lanciatissimo (tre successi consecutivi per i giallorossi in Ligue 1).

Si profila movimentato infine il match tutto rossonero tra Nizza e Rennes. Gli ospiti stanno trovando la via del gol con una frequenza incredibile e vantano il miglior attacco insieme al Marsiglia (18 gol in 8 giornate).

In Liga e in Liga Portugal dovrebbero arrivare puntuali le vittorie di Villarreal e Sporting, impegnate rispettivamente contro Espanyol e Casa Pia, mentre l’anticipo di Bundesliga tra Elversberg e Mainz garantirà almeno tre gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+UNDER 3.5 in Konyaspor-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00

Vincenti

LILLE O PAREGGIO (in Lille-Lens, Ligue 1, ore 21:05)

(in Lille-Lens, Ligue 1, ore 21:05) VILLARREAL (in Villarreal-Espanyol, Liga, ore 21:00)

(in Villarreal-Espanyol, Liga, ore 21:00) SPORTING CP (in Casa Pia-Sporting CP, Liga Portugal, ore 21:15)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Le Havre-PSG , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Elversberg-Mainz , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Zulte Waregem-Club Brugge, Pro League Belgio, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nizza-Rennes , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Bodo/Glimt-Viking , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Volendam-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.69 GOLDBET; 7.05 SPORTBET; 6.69 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+OVER 1.5 in Sheffield United-Wrexham, Allsvenskan, ore 21:00