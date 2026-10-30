Pronostici Serie B 31 ottobre: la multipla sui match delle 15

Pronostici Serie B: messo in archivio il turno in mezzo alla settimana, la serie cadetta scende ancora in campo. Ecco la multipla

Ha regalato qualche sorpresa il turno in mezzo alla settimana della serie cadetta ma ha pure dato ulteriori certezze ad alcune squadre.

Non c’è tempo di respirare, nemmeno in Serie B, perché nel weekend è in programma un altro turno di campionato. Sono tre le partite in programma sabato alle ore 15. Anche belle importanti. E sappiamo benissimo che dopo le fatiche accumulate in questi giorni tutto potrebbe succedere. E allora andiamo a vedere insieme come potrebbero finire.

Pronostici Serie B, ecco la multipla

Partiamo da Cremonese-Benevento. I padroni di casa hanno vinto in trasferta sul campo del Mantova mentre gli ospiti hanno pareggiato davanti ai propri tifosi contro il Catanzaro. Questa è una gara, comunque, tra due formazioni che in attacco hanno degli uomini importanti pronti a fare la differenza. Ecco perché il GOL ci pare la scelta più logica.

Il Modena è secondo in classifica e ha vinto in rimonta nell’ultimo turno. Una squadra, quella emiliana, che potrebbe trovare la terza vittoria di fila. Il Mantova viene da due affermazioni fuori casa – contro Catanzaro ed Entella – ma in generale non ci pare una squadra costruita per riuscire a mantenere, almeno lontana dal campo amico, questo ritmo. E poi il Modena è davvero in forma, sia fisica che mentale, e sogna di rimanere in alto in classifica. Le qualità per riuscirci ci sono davvero tutte.

Chiude il quadro di sabato alle 15 la sfida tra SudTirol e Cesena. Quattro partite senza vittorie per i bolzanini, mentre i bianconeri vengono dalla bella gara interna contro l’Empoli. Una gara comunque delicata, questa. Una sfida da tripla. Ma occhio perché c’è una X primo tempo assai stuzzicante. La posta in palio è davvero alta.

Ricapitolando, quindi, e sotto potrete vedere le scelte, la tripla di sabato pomeriggio su GoldBet ha un valore di 5,99 volte la posta.

Cremonese-Benevento GOL

Modena-Mantova 1

SudTirol-Cesena Xpt