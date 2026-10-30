Pronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund: vittoria per Kompany

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una settimana agrodolce per il Bayern Monaco. Prima il malore di Kompany (il tecnico è ancora ricoverato e dovrebbe tornare in panchina, salvo ulteriori aggiornamenti, solamente dopo la sosta di novembre), poi la vittoria del pallone d’oro di Kane. C’è stato anche il match in mezzo alla settimana, vinto, in Coppa di Germania, ma questa sfida, e lo sappiamo tutti, è la più importante dell’anno.

Anche il Borussia Dortmund è stato impegnato in Coppa, e anche il Borussia ha vinto anche se con maggiori difficoltà visto che ha affrontato il Werder. Due squadre appaiate in classifica a quota 17 punti e una inizierà a prendere il largo. L’inizio di stagione dei bavaresi non è stato dei migliori. Qualche passo falso, minimo, c’è stato. Ma parliamo comunque di due squadre ancora imbattute in campionato (sono poche quelle in Europa che si possono fregiare di questo record) e una cadrà sicuramente nella notte di sabato.

Il Bayern ha motivazioni particolari, come possiamo immaginare. Oltre ad avere una rosa sempre nettamente superiore a quella del Dortmund. E questo, oltre il fattore campo, è un punto di forza che deve essere tenuto in considerazione per ovvi motivi. Ecco, il match ci pare possa essere abbastanza indirizzato. E la vittoria è sicura.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Una vittoria per Kompany. E magari anche con un gol di Kane che bagnerà così il suo trionfo personale nella notte di Londra. Come al solito sarà un match ricco di gol. Ma l’affermazione dei padroni di casa non ce la sentiamo proprio di metterla in minima discussione.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Sabitzer, Silva; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1