Pronostico Brentford-Nottingham Forest: serve il gol per uscire dalla zona retrocessione

Brentford-Nottingham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Brentford ha un piano ben preciso: vuole sfruttare il fattore campo per interrompere una serie di quattro partite senza vittorie tra campionato e coppe. La squadra di Keith Andrews occupa il sesto posto in Premier League, una posizione interessante che però non rispecchia del tutto i risultati delle ultime settimane. Dopo il successo per 3-0 contro il Chelsea, infatti, sono arrivati due pareggi e due sconfitte, con la sensazione di aver lasciato per strada punti importanti.
Uno dei problemi principali dei Bees è la gestione dei vantaggi. La squadra londinese è spesso riuscita a sbloccare le partite, senza però trasformare sempre le occasioni favorevoli in vittorie. I pareggi contro Leeds, Sunderland, Bournemouth e Aston Villa raccontano una difficoltà nel chiudere gli incontri, mentre la sconfitta contro il Liverpool ha confermato quanto possa essere costoso perdere il controllo del risultato. Contro il Nottingham Forest servirà maggiore concretezza per tornare a festeggiare. La situazione degli ospiti è più delicata. Il Nottingham Forest è diciottesimo e ha raccolto appena sei punti nelle prime otto giornate. La formazione di Oliver Glasner non vince da quattro turni di campionato e ha mostrato soprattutto limiti nella fase offensiva: in diverse occasioni è mancata la capacità di concretizzare le opportunità create. Il pareggio per 1-1 contro l’Ipswich ha lasciato l’amaro in bocca, perché una vittoria avrebbe permesso di avvicinarsi alle squadre fuori dalla zona retrocessione.
Il Brentford parte con un vantaggio legato alla qualità delle soluzioni offensive e al rendimento complessivo mostrato in questa prima parte di stagione. I padroni di casa, tuttavia, dovranno evitare di concedere nuovamente agli avversari la possibilità di rientrare in partita dopo essere passati in vantaggio. Il Nottingham Forest ha bisogno di punti e cercherà di sfruttare ogni occasione, ma la scarsa continuità realizzativa rappresenta un ostacolo importante. Se i Bees riusciranno a mantenere lucidità nei momenti decisivi, potranno avere le occasioni per conquistare l’intera posta in palio.
Come vedere Brentford-Nottingham in diretta tv e streaming
Brentford-Nottingham si gioca sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Brentford ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari di alto livello, come conferma il netto successo contro il Chelsea. Il rendimento recente è meno convincente, ma la squadra ha le risorse per sfruttare il confronto casalingo e tornare a raccogliere tre punti. Sarà importante soprattutto gestire meglio il vantaggio, evitando di ripetere gli errori commessi nelle ultime settimane.
Il Nottingham Forest arriva a Londra con una classifica preoccupante e un attacco che fatica a trovare continuità. Gli ospiti possono rendere la partita complicata, ma il Brentford offre maggiori garanzie sul piano offensivo e ha un’occasione importante per interrompere il digiuno di vittorie. Il pronostico è quindi orientato verso il successo dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Brentford-Nottingham
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Sangaré; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago.
NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenković, Murillo; Muñoz, McAtee, Schlager, Netz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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