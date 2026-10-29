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Pronostico Bournemouth-Leeds: la rincorsa continua, ma l’avversario è tosto

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Bournemouth-Leeds è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Dopo un avvio di stagione senza vittorie, il Bournemouth sembra aver finalmente trovato la propria strada. I successi in campionato contro Sunderland e Manchester United hanno dato una svolta al rendimento dei Cherries, capaci di imporsi anche in EFL Cup contro l’Aston Villa. Tre risultati che hanno restituito fiducia alla squadra di Marco Rose, ora chiamata a confermare i progressi anche davanti al proprio pubblico.

Bournemouth
Pronostico Bournemouth-Leeds: la rincorsa continua, ma l’avversario è tosto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il percorso resta comunque da consolidare. Il Bournemouth ha impiegato diverse giornate per ingranare, ma la recente vittoria per 3-0 sul campo del Manchester United ha mostrato una squadra più efficace e concreta. L’obiettivo è proseguire la risalita in classifica e sfruttare il momento favorevole per ridurre il distacco dalle posizioni più ambiziose. Il Leeds si presenta alla trasferta con un bilancio complessivamente positivo. La squadra di Daniel Farke occupa il settimo posto con undici punti raccolti nelle prime otto giornate e ha perso soltanto contro l’Arsenal nel periodo recente.

Dopo quella sconfitta sono arrivati il pareggio con il Manchester United e lo 0-0 sul campo del Sunderland, risultati che confermano la capacità degli ospiti di restare dentro le partite anche quando manca la vittoria. Il confronto mette di fronte una squadra in crescita e un avversario che ha mostrato maggiore continuità nel corso del campionato. Il Bournemouth può sfruttare la fiducia ritrovata e il vantaggio del campo, facendo leva anche sulle recenti prestazioni offensive. Il Leeds, dal canto suo, ha dimostrato di essere difficile da superare e cercherà di rallentare il ritmo dei padroni di casa. La sfida potrebbe quindi essere più equilibrata di quanto suggeriscano le ultime vittorie dei Cherries, ma il momento positivo della formazione di Rose rappresenta un elemento importante in vista del confronto.

Come vedere Bournemouth-Leeds in diretta tv e streaming

Leeds
Come vedere Bournemouth-Leeds in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Bournemouth-Leeds è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bournemouth arriva a questo appuntamento con una fiducia diversa rispetto a quella delle prime giornate. Le vittorie contro Sunderland e Manchester United, unite al successo in coppa contro l’Aston Villa, indicano una squadra in crescita e capace di trovare la via del gol con maggiore regolarità. Davanti ai propri tifosi, i Cherries hanno l’opportunità di proseguire il percorso di risalita.

Il Leeds ha raccolto risultati incoraggianti e non va sottovalutato, ma il rendimento recente dei padroni di casa spinge a concedere loro un leggero vantaggio. La scelta è la vittoria del Bournemouth, pur considerando la solidità mostrata dagli ospiti nelle ultime giornate.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Leeds

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.
LEEDS (3-4-2-1): Trafford; Justin, Bijol, Muharemović; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Wilson, Aaronson; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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