Pronostico Elversberg-Mainz: fuori casa danno spettacolo

Elversberg-Mainz è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Una doppia eliminazione, abbastanza clamorosa, per entrambe nel turno di Coppa di Germania contro formazioni della Serie B tedesca. Elverberg e Mainz, adesso, hanno un solo obiettivo stagionale, il campionato.
Entrambe hanno iniziato bene, c’è da dirlo, in Bundesliga. Perché sono a ridosso della zona europea con dieci punti conquistati fino al momento. Una situazione che stuzzica, soprattutto la squadra ospite, c’è da dirlo, perché i padroni hanno un solo target da conquistare, la salvezza ovviamente. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite per la truppa neopromossa. E quattro sconfitte, soprattutto. All’inizio si era partiti alla grande, poi è stato pagato un poco dazio.
Di questo ne potrebbe approfittare il Mainz, ovviamente. Che ha esperienza ed ha anche delle qualità, alla fine, in tutti i reparti. Il cammino esterno degli ospiti, prima della caduta contro il Bochum, è stato spettacolare con tre vittorie di fila. Di fatto tutti i punti conquistati fino al momento sono stati appunto portati dalla propria parte quando si è giocato in trasferta. E questo potrebbe essere e sarà ovviamente un fattore nel corso di questa partita della Bundesliga.
Come vedere Elversberg-Mainz in diretta tv e streaming
La sfida Elversberg-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Ci sta la vittoria del Mainz, come detto prima, perché in trasferta questa squadra riesce, a quanto si capisce, a dare sempre qualcosa in più. Occhio pure alla quota del GOL, che al momento è in calo e che nelle prossime ore potrebbe avere un ulteriore ribasso.
Le probabili formazioni di Elversberg-Mainz
ELVERSBERG (4-2-3-1): Kristof; Sirch, Pinckert, Le Joncour, Gunther; Conde, Poreba; Petkov, Schmahl, Campbell; Futkeu.
MAINZ (3-5-2): Schwolow; da Costa, Posch, Potulski; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Becker, Tietz.
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