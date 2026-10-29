Pronostico Elversberg-Mainz: fuori casa danno spettacolo

Elversberg-Mainz è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una doppia eliminazione, abbastanza clamorosa, per entrambe nel turno di Coppa di Germania contro formazioni della Serie B tedesca. Elverberg e Mainz, adesso, hanno un solo obiettivo stagionale, il campionato.

Entrambe hanno iniziato bene, c’è da dirlo, in Bundesliga. Perché sono a ridosso della zona europea con dieci punti conquistati fino al momento. Una situazione che stuzzica, soprattutto la squadra ospite, c’è da dirlo, perché i padroni hanno un solo target da conquistare, la salvezza ovviamente. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite per la truppa neopromossa. E quattro sconfitte, soprattutto. All’inizio si era partiti alla grande, poi è stato pagato un poco dazio.

Di questo ne potrebbe approfittare il Mainz, ovviamente. Che ha esperienza ed ha anche delle qualità, alla fine, in tutti i reparti. Il cammino esterno degli ospiti, prima della caduta contro il Bochum, è stato spettacolare con tre vittorie di fila. Di fatto tutti i punti conquistati fino al momento sono stati appunto portati dalla propria parte quando si è giocato in trasferta. E questo potrebbe essere e sarà ovviamente un fattore nel corso di questa partita della Bundesliga.

Come vedere Elversberg-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida Elversberg-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Mainz è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ci sta la vittoria del Mainz, come detto prima, perché in trasferta questa squadra riesce, a quanto si capisce, a dare sempre qualcosa in più. Occhio pure alla quota del GOL, che al momento è in calo e che nelle prossime ore potrebbe avere un ulteriore ribasso.

Le probabili formazioni di Elversberg-Mainz

ELVERSBERG (4-2-3-1): Kristof; Sirch, Pinckert, Le Joncour, Gunther; Conde, Poreba; Petkov, Schmahl, Campbell; Futkeu.

MAINZ (3-5-2): Schwolow; da Costa, Posch, Potulski; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Becker, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2