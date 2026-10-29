Pronostico Lille-Lens: il fattore che ha sempre fatto la differenza

Lille-Lens è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:05: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono quattro, adesso, le partite senza vittorie del Lille. Anche se, nell’ultimo turno, la squadra di casa si è andata a prendere un punto importante sul campo del Monaco. Non semplice.

Se in campionato le sta vincendo tutte, in Champions League il Lens frena, dimostrando ancora di non avere quel livello così alto che permette di giocare in Europa con la naturalezza con la quale si gioca in casa. Un segnale, ovviamente, dopo il campionato straordinario disputato lo scorso anno.

Quando si incrociano queste due formazioni, andando poi a vedere quelli che sono i precedenti, c’è un dato abbastanza particolare. Nel corso degli ultimi dieci scontri diretti, solamente in un’occasione è arrivata una vittoria esterna. Per il resto il fattore campo ha sempre fatto la differenza, o almeno, negli ultimi 3 incroci, ha sempre vinto la squadra di casa. Poi è arrivato qualche pareggio, ma la sostanza, di fatto, non cambia in questo momento.

Il Lille, che tra le altre cose ha un paio di punti in più in classifica, sente l’occasione di potersi prendere una vittoria importante in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto, e sogna di allungare in graduatoria. La truppa di Ancelotti ha le qualità per riuscire a vincere questa partita, anche se come detto rimane complicata. Il Lille in casa ha perso solo in Champions con il Gala, ha pareggiato contro il Brest (match dominato) e poi le ha vinte tutte. Insomma, anche questo è un fattore.

Come vedere Lille-Lens in streaming

Lille-Lens è in programma venerdì alle 21:05. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Lille è altissima ed è pure in calo. Sì, potrebbe anche venire fuori un pareggio, ma escludiamo del tutto la vittoria del Lens. Gara, pure, da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Lille-Lens

LILLE (4-3-3): Ozer; Ngoy, Goffi, Alexsandro, Perraud; Mukau, Bentaleb, Andre; Mbappé, Haraldsson, Diaoune.

LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Todibo; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol; Thauvin, Sotoca; Ivanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1