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I pronostici di giovedì 29 ottobre: Serie A, League Cup, Saudi Pro League e Brasileirao

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I pronostici di giovedì 29 ottobre, due le gare che chiudono il turno infrasettimanale nel nostro campionato. Il Frosinone vouole continuare a sognare, a Firenze sfida tra deluse.

Il programma del primo turno infrasettimanale della Serie A 2026-27 si conclude oggi con due sfide molto interessanti, Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta.

Alvini
I pronostici di giovedì 29 ottobre: Serie A, League Cup, Saudi Pro League e Brasileirao (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I ciociari, nonostante siano una neopromossa, stanno continuando a stupire. E, dopo aver rifilato 4 gol al Sassuolo, domenica scorsa si sono ripetuti in casa dell’Atalanta (4-4), tornando a casa con un pareggio che ha il retrogusto di una vittoria.

Ennesima prestazione coraggiosa da parte della squadra di Massimiliano Alvini, capace di portarsi due volte in vantaggio e poi rispondere colpo su colpo ai più talentuosi bergamaschi, che nel frattempo erano riusciti a rimontare. Il Lecce, invece, è reduce dal netto KO con la Juventus (0-2), che ha dimostrato ancora una volta quanto i salentini siano inefficaci contro le big.

Per i bookmaker è ovviamente favorito il Frosinone, che finora ha messo in difficoltà praticamente tutti, ma i giallorossi, pur falcidiati da pesanti assenze, non vanno sottovalutati: gli uomini di Eusebio Di Francesco, infatti, hanno vinto 4 volte nelle ultime sei trasferte e vantano una statistica interessante contro le squadre neopromosse, sempre battute negli ultimi sei confronti. I giallazzurri secondo noi otterranno un risultato positivo in una gara da più di due gol complessivi, segno che è uscito già in 5 occasioni nelle partite dei ciociari.

Fiorentina-Atalanta, al contrario, è una sfida tra due squadre potenzialmente d’alta classifica che però stanno deludendo. La Viola è addirittura penultima e in piena zona retrocessione malgrado il mercato faraonico, la Dea ha qualche punto in più ma il rendimento non è soddisfacente, con la posizione di Maurizio Sarri non più solidissima. Le difficoltà difensive di entrambe e la necessità di ritrovare punti rendono interessante una combinazione che richiede almeno tre gol complessivi e almeno una rete per squadra.

In League Cup l’Everton dovrebbe passare il turno a spese del Newcastle. La squadra di David Moyes finora ha preso seriamente la Coppa di Lega, anche a giudicare dalle scelte di formazione.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2+MULTIGOL 2-4 in Vasco da Gama-Flamengo, Brasileirao, ore 00:00

Vincenti

  • STURM GRAZ (in Austria Lustenau-Sturm Graz, OFB Cup Austria, ore 18:00)
  • EVERTON O PAREGGIO (in Everton-Newcastle, League Cup, ore 20:45)
  • MANCHESTER CITY (in Manchester City-PSG, Champions League femminile, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Frosinone-Lecce, Serie A, ore 18:30
  • Al Nassr-Al Kholood, Saudi Pro League, ore 19:00
  • Al Riyadh-Al Qadsiah, Saudi Pro League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Fiorentina-Atalanta, Serie A, ore 20:45
  • Atletico Mineiro-Cruzeiro, Brasileirao, ore 23:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.77 GOLDBET; 6.40 SPORTBET; 5.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Orgryte-Mjallby, Allsvenskan, ore 19:00

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