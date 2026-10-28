Pronostico Cobolli-Berrettini, il derby azzurro vale più dei quarti

Cobolli-Berrettini è una partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Vienna e si gioca giovedì 29 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini mette di fronte due tennisti che fuori dal campo sono amici di lunga data e che condividono, oltretutto, anche le origini romane. In campo non c’è spazio per i sentimenti, però, tant’è vero che siamo certi che entrambi saranno più che pronti a contendersi un posto nei quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna. La sfida si presenta aperta, sebbene i due giocatori arrivino all’appuntamento in condizioni fisiche abbastanza diverse.

Flavio ha superato Grigor Dimitrov al termine di una partita combattuta, imponendosi 6-4, 3-6, 6-3. Una vittoria preziosa, vinta grazie al fatto di aver prontamente trovato la forza di reagire e l’incisività. Durante l’incontro, però, l’azzurro ha accusato un fastidio alla coscia che ha richiesto lintervento del medico: potrebbe non voler dire niente, potrebbe essere già passato, ma si tratta comunque di un un elemento da non sottovalutare, soprattutto contro un avversario capace di sfruttare ogni occasione per prendere il controllo degli scambi.

Berrettini ha risposto battendo l’argentino Tomás Etcheverry per 6-3, 6-4, riscattando così l’eliminazione al primo turno del torneo di Lione. Il successo gli restituisce fiducia, anche se una singola partita non basta a cancellare le difficoltà incontrate negli ultimi tornei. Matteo resta particolarmente pericoloso quando riesce a comandare con il servizio e a giocare punti brevi, evitando di essere trascinato in scambi prolungati.

Cobolli-Berrettini: il pronostico

I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, quindi non ci sono precedenti diretti a questo livello su cui basare l’analisi. Il confronto potrebbe decidersi soprattutto sulla capacità di Cobolli di rispondere al servizio di Berrettini e di allungare gli scambi. Se Flavio riuscirà a muoversi con libertà e a mantenere una buona intensità da fondo campo, potrà costringere Matteo a lavorare maggiormente per conquistare ogni punto.

L’ago della bilancia pende, ma davvero per un nonnulla, dalla parte di Cobolli, che può sfruttare la maggiore continuità mostrata nel suo percorso recente e le motivazioni legate alla corsa verso le Atp Finals. Il pronostico resta legato alle sue condizioni fisiche: il problema alla coscia emerso contro Dimitrov rappresenta l’incognita principale e potrebbe cambiare gli equilibri se dovesse limitarne gli spostamenti. Se sarà in grado di esprimersi al meglio, Flavio ha buone possibilità di superare il derby e proseguire il cammino a Vienna.

Cobolli in Cobolli-Berrettini.