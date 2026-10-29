Pronostico Le Havre-PSG: testa-coda senza storia

Le Havre-PSG è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante una montagna di assenze, tra tutte quelle che erano a 14 punti in campionato, solamente il PSG ha vinto contro il Lione. E quindi, adesso, la squadra di Luis Enrique è sola in testa alla classifica. Inizia la marcia.

Le Havre ultimo in classifica, con soli due punti conquistati fino al momento, ma questa squadra, a dire il vero, non ha né il peggior attacco del campionato e nemmeno la peggior difesa. Non conta nulla, ovvio, l’unica cosa che davvero conta sono i punti che uno riesce a mettere in cascina, ma magari, in un secondo momento, forse prima della sosta prevista alla fine della prossima settimana, i padroni di casa si potrebbero riprendere. La partita per fare punti non ci pare proprio possa essere questa. E non lo sarà.

Il PSG non ha recuperato nessuno rispetto alla scorso fine settimana e anzi, come sappiamo, ha perso Kvara da qui alla fine dell’anno. Gli altri hanno problemi muscolari ma non risolvibili facilmente. Nel contesto contro il Le Havre cambiano poco gli stop, la truppa parigina è nettamente superiore, di un altro livello – e non lo scopriamo di certo noi – e non avrà nessun problema a vincere questa partita. Altri tre punti, sicuri, in cassaforte.

Come vedere Le Havre-PSG in streaming

Le Havre-PSG è in programma venerdì alle 19. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

PSG vincente, ovviamente, dentro un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Le Havre-PSG

LE HAVRE (5-3-2): Gallon; Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, Vinette; Ndiaye, Ebonog, Richardson; Fofana, Samatta.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Digne; Fernandez, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Torres, Doue.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3